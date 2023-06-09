Какие территории затопило из-за прорыва на Каховской ГЭС. Карта

09 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

В Херсонской области затоплено более 20 тысяч сел (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Каховская ГЭС была разрушена Украиной 6 июня. В результате подрыва плотины были затоплены российская и подконтрольная Киеву территории. URA.RU приводит сводку, что известно на данный момент о затоплении. В зоне затопления было найдено тело женщины 1939 года рождения. Таким образом, количество погибших выросло до восьми человек.

Экстренные службы сообщили, что более 22 тысяч домов были частично или полностью разрушены. Уровень воды снизился до отметки в 10 метров.

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Продукин сообщил, что на подконтрольной Украине территории затоплено более трех с половиной тысяч домов. Он тоже рассказал о снижении уровня воды.

Ранее URA.RU рассказывало, каким территориям грозит затопление из-за прорыва ГЭС. По прогнозам экс-заместителя начальника штаба ГО и ЧС Херсонской области Александра Щербенка, затоплению подвергнутся десятки сел. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушения жилья будет не менее 1,5 миллиарда рублей, передает телеканал 360. Инфографика URA.RU

Каховская ГЭС была разрушена Украиной 6 июня. В результате подрыва плотины были затоплены российская и подконтрольная Киеву территории. URA.RU приводит сводку, что известно на данный момент о затоплении. Ранее URA.RU рассказывало, каким территориям грозит затопление из-за прорыва ГЭС. По прогнозам экс-заместителя начальника штаба ГО и ЧС Херсонской области Александра Щербенка, затоплению подвергнутся десятки сел. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушения жилья будет не менее 1,5 миллиарда рублей, передает телеканал 360.