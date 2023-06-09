В Херсонской области затоплено более 20 тысяч сел (архивное фото)
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была разрушена Украиной 6 июня. В результате подрыва плотины были затоплены российская и подконтрольная Киеву территории. URA.RU приводит сводку, что известно на данный момент о затоплении.
- В зоне затопления было найдено тело женщины 1939 года рождения. Таким образом, количество погибших выросло до восьми человек.
- Экстренные службы сообщили, что более 22 тысяч домов были частично или полностью разрушены. Уровень воды снизился до отметки в 10 метров.
- Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Продукин сообщил, что на подконтрольной Украине территории затоплено более трех с половиной тысяч домов. Он тоже рассказал о снижении уровня воды.
Ранее URA.RU рассказывало, каким территориям грозит затопление из-за прорыва ГЭС. По прогнозам экс-заместителя начальника штаба ГО и ЧС Херсонской области Александра Щербенка, затоплению подвергнутся десятки сел. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушения жилья будет не менее 1,5 миллиарда рублей, передает телеканал 360.
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