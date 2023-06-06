Каким территориям грозит затопление из-за прорыва Каховской ГЭС. Карта

06 июня 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

После повреждения Каховской ГЭС будут затоплены близлежащие населенные пункты Херсонской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В результате прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) затопление грозит нескольким десяткам близлежащих населенных пунктов, а также Херсону. URA.RU рассказывает, к каким последствиям может привести затопление станции. После повреждения ГЭС произойдет затопление части Херсона, райцентра Голая Пристань с прилегающими территориями, и десятка сел. Такой прогноз следует из предположений экс-заместителем начальника штаба ГО и ЧС Херсонской области Александра Щербенка, которые он озвучил еще в 1985 году.

По расчетам экспертов, если вода пойдет по нижней части Днепра к Херсону, то уровень поднимется на 1-1,5 м. Будет повреждена инфраструктура города.

В районе Херсона высота воды сначала не превысит и метра. Затем будет постепенный подъем уровня воды до 5 метров, а затем вновь спад. Спустя время уровень воды окончательно зафиксируется на отметке в 4,9 метров, либо 5,2-5,4 метров.

Вода будет прибывать 14 часов, затопив обширные территории. Затоплены будут десятки населенных пунктов Херсонской области.

В районе Новой Каховки волна прорыва будет иметь высоту около 8-10 метров. Разрушения коснутся как левого берега, так и более высокого правого берега Днепра.

Следуя из национального доклада Украины, который был озвучен в 2003 году, после повреждения гидроэлектростанции, Херсонская область будет затоплена на 342 квадратных километра. Об этом сообщалось на 5-й Общеевропейской конференции министров окружающей среды. Херсонская область до затопления Инфографика URA.RU Российские военкоры рассказали, что гидроэлектростанция могла быть повреждена в ходе обстрелов. Спустя время эту информацию окончательно подтвердил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он заявил, что удары по ГЭС привели к прорыву воды. Также по его словам, порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления. Херсонская область после затопления Инфографика URA.RU

В результате прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) затопление грозит нескольким десяткам близлежащих населенных пунктов, а также Херсону. URA.RU рассказывает, к каким последствиям может привести затопление станции. Российские военкоры рассказали, что гидроэлектростанция могла быть повреждена в ходе обстрелов. Спустя время эту информацию окончательно подтвердил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он заявил, что удары по ГЭС привели к прорыву воды. Также по его словам, порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления.