В зоне затопления после подрыва Каховской ГЭС обнаружили труп женщины

Тело женщины было найдено в зоне затопления плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщают экстренные службы.
«В ходе проведения спасательных работ [в Херсонской области в зоне затопления Каховской ГЭС] обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сообщили в экстренных службах. Их слова передает ТАСС. Женщина стала восьмой жертвой атаки.
Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Киев в атаке и сообщил, что власти поддержат пострадавших жителей, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим методом киевского режима.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!