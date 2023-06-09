В зоне затопления после подрыва Каховской ГЭС обнаружили труп женщины 09 июня 2023 в 11:13 Размер текста - 17 + Спасатели нашли тело женщины возле Каховской ГЭС, сообщают экстренные службы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Тело женщины было найдено в зоне затопления плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщают экстренные службы. «В ходе проведения спасательных работ [в Херсонской области в зоне затопления Каховской ГЭС] обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сообщили в экстренных службах. Их слова передает ТАСС. Женщина стала восьмой жертвой атаки. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Киев в атаке и сообщил, что власти поддержат пострадавших жителей, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим методом киевского режима. Тело женщины было найдено в зоне затопления плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщают экстренные службы. «В ходе проведения спасательных работ [в Херсонской области в зоне затопления Каховской ГЭС] обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сообщили в экстренных службах. Их слова передает ТАСС. Женщина стала восьмой жертвой атаки. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Киев в атаке и сообщил, что власти поддержат пострадавших жителей, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим методом киевского режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям