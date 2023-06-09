В зоне затопления после подрыва Каховской ГЭС обнаружили труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, мчс, спасатели, непогода, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, сель
Спасатели нашли тело женщины возле Каховской ГЭС, сообщают экстренные службы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Тело женщины было найдено в зоне затопления плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщают экстренные службы.

«В ходе проведения спасательных работ [в Херсонской области в зоне затопления Каховской ГЭС] обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сообщили в экстренных службах. Их слова передает ТАСС. Женщина стала восьмой жертвой атаки.

Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Киев в атаке и сообщил, что власти поддержат пострадавших жителей, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим методом киевского режима.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело женщины было найдено в зоне затопления плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщают экстренные службы. «В ходе проведения спасательных работ [в Херсонской области в зоне затопления Каховской ГЭС] обнаружено тело женщины 1939 года рождения», — сообщили в экстренных службах. Их слова передает ТАСС. Женщина стала восьмой жертвой атаки. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Глава Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Киев в атаке и сообщил, что власти поддержат пострадавших жителей, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин назвал атаку террористическим методом киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...