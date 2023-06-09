Экстренные службы назвали число подтопленных в Херсонской области домов

ТАСС: в экстренных службах рассказали о 22,3 тысячах подтопленных домов в Херсонской области
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, улица в воде, наводнение
Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, сообщили в экстренных службах Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Количество жилых домов, пострадавших в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 22,3 тысяч. Об этом рассказали в экстренных службах.

«В 17 населенных пунктах Херсонской области подтоплены почти 22,3 тысячи жилых домов», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что, по последним данным, уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра до отметки в 10 метров.

6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) объявила о возбуждении уголовного дела по факту теракта, связанного с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ. По словам киевских властей, 3624 дома были затоплены в подконтрольной Украине части Херсонской области.

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Количество жилых домов, пострадавших в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 22,3 тысяч. Об этом рассказали в экстренных службах. «В 17 населенных пунктах Херсонской области подтоплены почти 22,3 тысячи жилых домов», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что, по последним данным, уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра до отметки в 10 метров. 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) объявила о возбуждении уголовного дела по факту теракта, связанного с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ. По словам киевских властей, 3624 дома были затоплены в подконтрольной Украине части Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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