Экстренные службы назвали число подтопленных в Херсонской области домов

ТАСС: в экстренных службах рассказали о 22,3 тысячах подтопленных домов в Херсонской области

09 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, сообщили в экстренных службах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Количество жилых домов, пострадавших в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 22,3 тысяч. Об этом рассказали в экстренных службах. «В 17 населенных пунктах Херсонской области подтоплены почти 22,3 тысячи жилых домов», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что, по последним данным, уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра до отметки в 10 метров. 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) объявила о возбуждении уголовного дела по факту теракта, связанного с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ. По словам киевских властей, 3624 дома были затоплены в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Количество жилых домов, пострадавших в результате прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 22,3 тысяч. Об этом рассказали в экстренных службах. «В 17 населенных пунктах Херсонской области подтоплены почти 22,3 тысячи жилых домов», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что, по последним данным, уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра до отметки в 10 метров. 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) объявила о возбуждении уголовного дела по факту теракта, связанного с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, передает РАПСИ. По словам киевских властей, 3624 дома были затоплены в подконтрольной Украине части Херсонской области.