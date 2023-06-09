Украина раскрыла, сколько домов затопило в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Глава ОВА Прокудин: 3624 дома были затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области

09 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Уровень воды в зоне разрушения Каховской ГЭС снижается, заявил Александр Продукин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Более трех с половиной тысяч домов было затоплено в подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин. «По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах», — сказал Продукин в своем telegram-канале. Он заявил, что Украина эвакуировала более двух тысяч человек 9 июня. Уровень воды постепенно снижается, подчеркивает он. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Эксперты назвали атаку планом «Б» по контрнаступлению, пишет «Царьград». Число погибших уже достигло восьми человек. МЧС России сообщало, что удалось спасти и эвакуировать более полутора тысяч человек в зоне затопления, передает телеканал 360.

Более трех с половиной тысяч домов было затоплено в подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин. «По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах», — сказал Продукин в своем telegram-канале. Он заявил, что Украина эвакуировала более двух тысяч человек 9 июня. Уровень воды постепенно снижается, подчеркивает он. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Эксперты назвали атаку планом «Б» по контрнаступлению, пишет «Царьград». Число погибших уже достигло восьми человек. МЧС России сообщало, что удалось спасти и эвакуировать более полутора тысяч человек в зоне затопления, передает телеканал 360.