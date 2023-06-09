Украина раскрыла, сколько домов затопило в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Глава ОВА Прокудин: 3624 дома были затоплены в подконтрольной Киеву части Херсонской области
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, кресла в воде, наводнение
Уровень воды в зоне разрушения Каховской ГЭС снижается, заявил Александр Продукин Фото:
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Более трех с половиной тысяч домов было затоплено в подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин.

«По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах», — сказал Продукин в своем telegram-канале. Он заявил, что Украина эвакуировала более двух тысяч человек 9 июня. Уровень воды постепенно снижается, подчеркивает он.

Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Эксперты назвали атаку планом «Б» по контрнаступлению, пишет «Царьград». Число погибших уже достигло восьми человек. МЧС России сообщало, что удалось спасти и эвакуировать более полутора тысяч человек в зоне затопления, передает телеканал 360.

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Более трех с половиной тысяч домов было затоплено в подконтрольной Украине части Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Продукин. «По состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах», — сказал Продукин в своем telegram-канале. Он заявил, что Украина эвакуировала более двух тысяч человек 9 июня. Уровень воды постепенно снижается, подчеркивает он. Каховская ГЭС была разрушена Украиной утром 6 июня. Эксперты назвали атаку планом «Б» по контрнаступлению, пишет «Царьград». Число погибших уже достигло восьми человек. МЧС России сообщало, что удалось спасти и эвакуировать более полутора тысяч человек в зоне затопления, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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