08 июня 2023

Курганские садоводы пожаловались, что не могут уехать до дач

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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз, автобус на газу
Жители сообщают, что перевозчик сократил количество автобусов (архивное фото) Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Курганцы жалуются на автобусный маршрут №81. По их словам, перевозчик сократил количество транспорта в два СНТ — «Иволга» и «Буревестник». Об этом сообщается в социальных сетях.

«Садовый, автобусный маршрут №81 до СНТ „Иволга“ и „Буревестник“ сокращен вдвое. И это в то время, когда сотни садоводов регулярно ездят на свои садово-огородные участки. Маршрут №81 проходит через десяток СНТ», — указано в посте группы «Черный список | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что курганцы писали обращение, однако не уточняется, в какую именно инстанцию. По их словам, перевозчик, вопреки ответу от властей, сократил количество автобусов на маршруте. В диспетчерской организации «Транссервис» корреспонденту URA.RU сообщили, что автобусов до данных СНТ ездит два и сокращения от перевозчика не было.

Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут уехать из зоны отдыха Голубые озера. Отмечается, что автобусы в том районе не ездят на остановку, а таксисты не берут заказы.

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Курганцы жалуются на автобусный маршрут №81. По их словам, перевозчик сократил количество транспорта в два СНТ — «Иволга» и «Буревестник». Об этом сообщается в социальных сетях. «Садовый, автобусный маршрут №81 до СНТ „Иволга“ и „Буревестник“ сокращен вдвое. И это в то время, когда сотни садоводов регулярно ездят на свои садово-огородные участки. Маршрут №81 проходит через десяток СНТ», — указано в посте группы «Черный список | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что курганцы писали обращение, однако не уточняется, в какую именно инстанцию. По их словам, перевозчик, вопреки ответу от властей, сократил количество автобусов на маршруте. В диспетчерской организации «Транссервис» корреспонденту URA.RU сообщили, что автобусов до данных СНТ ездит два и сокращения от перевозчика не было. Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут уехать из зоны отдыха Голубые озера. Отмечается, что автобусы в том районе не ездят на остановку, а таксисты не берут заказы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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