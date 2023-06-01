Горожане жалуются на отсутствие автобусов и жадных таксистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы не могут добраться с зоны отдыха «Голубые озера» в районы города на общественном транспорте или такси. О проблеме отдыхающие рассказали корреспонденту URA.RU.

«Автобусы на остановку в районе Голубых озер не ездят. Таксисты долго не берут заказ, ждут повышения стоимости. Были случаи, когда таксисты приезжали на вызов, но отказывались везти пассажиров в нужный район города», — рассказали горожане агентству.

Жители микрорайона Рябкова добираются на Голубые озера пешком. У отдыхающих, прибывших на личном транспорте, жалоб нет. В зоне отдыха обустроена парковка, на въезде стоит экипаж ГИБДД, движение не затруднено. URA.RU направило запрос в мэрию Кургана с просьбой уточнить, запущен ли к зоне отдыха общественный транспорт, а также его расписание. В мэрии ответили, что с 3 июня организовано движение автобусов маршрута №77 до зоны отдыха «Голубые озера». Режим работы маршрута: с 09.00 до 21.00чч., интервал движения автобусов в часы «пик» 25 мин. В межпиковое время интервал увеличен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане со 2 июня открыта для посещения главная зона отдыха горожан — Голубые озера. При этом купальный сезон пока не открыт, так как не получены результаты проб воды и песка. Также в апреле в администрации города сообщали, что с 1 июня на летнее расписание перейдут маршруты № 66 «ОАО „Синтез“ — пос. Сиреневый» и № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый». Их автобусы будут следовать до зоны отдыха «Голубые озера», при этом у маршрута № 66 изменения коснутся только части рейсов.

Зона отдыха Голубые озера открыта для посещения со 2 июня, но купальный сезон официально не открыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территория для парковки личных автомобилей отдыхающих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы жалуются, что добраться до Голубых озер и выехать обратно в город на такси и общественном транспорте проблематично Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU