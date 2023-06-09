Кремль отреагировал на объявление энергетической войны США и Британией

Ядерная отрасль России готова продолжать развиваться и укреплять свои позиции, несмотря на объявление энергетической войны США и Британией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли проходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции. Именно в этих условиях Россия показала свои лидирующие позиции. Они крепки, и наша ядерная отрасль готова дальше доказывать свои преимущества. Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться. Мы отдаем себе отчет в том, что множество стран не гнушаются ничем в ходе борьбы на международных рынках», — заявил Песков.
Ранее в заявлении Белого дома было объявлено о согласовании нового экономического партнерства между США и Великобританией. Оно направлено на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики и поддержку критически важной отрасли чистой энергетики. Партнерство будет реализовано в гражданской сфере и предназначено для борьбы с присутствием России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство собираются запустить новое атомное партнерство в ближайшее время.
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