Baza: срочник с автоматом сбежал из военной части в Брянской области

В Брянской области солдат-срочник скрылся из военной части, прихватив с собой автомат и боеприпасы. В Новозыбковском районе области был объявлен план «Сирена».
«Около 22 часов военнослужащий покинул расположение воинской части в Климовском районе вместе с автоматом Калашникова», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что военнослужащий сбежал с боекомплектом на 120 патронов. В связи с этим план «Сирена» объявлен в Новозыбковском районе области. По имеющимся данным, сбежавшему срочнику по имени Вячеслав 20 лет. На данный момент его местонахождение остается неизвестным.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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