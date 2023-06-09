Запад признал значительные потери Украины при попытке наступления на РФ

09 июня 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли много техники в ходе неудачного наступления Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе наступательных операций украинские войска понесли большие потери в технике. Об этом заявил европейский чиновник, знакомый с ситуацией. «На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники также были значительными», — передает слова чиновника Bloomberg . Согласно словам источника, пока неясно, являются ли действия украинских войск предвестником основного удара или же их цель — выявление слабых мест в российской обороне. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска не смогли достичь своих целей при попытке прорыва обороны ВС РФ. Подполковник Олег Чехов рассказал, что военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили более 50 единиц бронетехники украинской армии, включая 21 танк, а также живую силу противника. Согласно сообщению главы общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ продолжают предпринимать новые попытки атаки в Запорожской области, что приводит к продолжению ожесточенных боев на линии соприкосновения, телеканал 360.

В ходе наступательных операций украинские войска понесли большие потери в технике. Об этом заявил европейский чиновник, знакомый с ситуацией. «На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники также были значительными», — передает слова чиновника Bloomberg. Согласно словам источника, пока неясно, являются ли действия украинских войск предвестником основного удара или же их цель — выявление слабых мест в российской обороне. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска не смогли достичь своих целей при попытке прорыва обороны ВС РФ. Подполковник Олег Чехов рассказал, что военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили более 50 единиц бронетехники украинской армии, включая 21 танк, а также живую силу противника. Согласно сообщению главы общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ продолжают предпринимать новые попытки атаки в Запорожской области, что приводит к продолжению ожесточенных боев на линии соприкосновения, телеканал 360.