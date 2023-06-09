Подполковник ЛНР рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорвать оборону России

Украинские войска не достигли целей при попытке прорыва обороны ВС РФ и потеряли контроль над позициями в результате ответных действий российской армии. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Украинские войска в ходе попытки прорыва российской обороны не достигли желаемого результата, а наоборот потеряли контроль над своими позициями», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что наступательные действия ВСУ происходили на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.
Ранее стало известно, что украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. В ходе попыток прорвать оборону РФ ВСУ столкнулись с большим сопротивлением российских войск, которое оказалось выше, чем ожидалось. Больницы Запорожья, Харькова и Днепропетровска переполнены
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