Подполковник ЛНР рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорвать оборону России

Подполковник ЛНР Марочко: попытка прорыва закончилась для ВСУ потерей своих позиций
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Оборона российских войск выстояла при попытке прорыва ВСУ, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска не достигли целей при попытке прорыва обороны ВС РФ и потеряли контроль над позициями в результате ответных действий российской армии. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские войска в ходе попытки прорыва российской обороны не достигли желаемого результата, а наоборот потеряли контроль над своими позициями», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что наступательные действия ВСУ происходили на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Ранее стало известно, что украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. В ходе попыток прорвать оборону РФ ВСУ столкнулись с большим сопротивлением российских войск, которое оказалось выше, чем ожидалось. Больницы Запорожья, Харькова и Днепропетровска переполнены ранеными боевиками ВСУ, передает Pravda.Ru.

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Украинские войска не достигли целей при попытке прорыва обороны ВС РФ и потеряли контроль над позициями в результате ответных действий российской армии. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинские войска в ходе попытки прорыва российской обороны не достигли желаемого результата, а наоборот потеряли контроль над своими позициями», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что наступательные действия ВСУ происходили на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Ранее стало известно, что украинская армия понесла огромные потери в первые дни наступления. В ходе попыток прорвать оборону РФ ВСУ столкнулись с большим сопротивлением российских войск, которое оказалось выше, чем ожидалось. Больницы Запорожья, Харькова и Днепропетровска переполнены ранеными боевиками ВСУ, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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