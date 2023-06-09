Экс-премьер Украины объяснил, почему Украина не признается в начале контрнаступления

Экс-премьер Украины Азаров: киевская власть молчит о контрнаступлении из-за огромных потерь ВСУ
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ несут огромные потери на фронте, заявил Николай Азаров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевская власть отрицает идущее контрнаступление ВСУ из-за огромных потерь на фронте. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он уточнил, что Киев делает это, чтобы перестраховаться.

«Большие потери и отсутствие громких побед на фронте раз за разом вынуждает ее (Украину — прим. URA.RU) делать заявления, дескать „еще ничего не начиналось“», — написал Азаров в соцсети. Он уточнил, что отчаянные попытки ВСУ наступать равносильны самоубийству. По его словам, умалчивая о контрнаступлении, киевская власть перестраховывается.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 июня сообщил о наступлении ВСУ в Запорожской области, передает «Царьград». Он уточнил, что противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления, пишет «Национальная служба новостей».

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Киевская власть отрицает идущее контрнаступление ВСУ из-за огромных потерь на фронте. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он уточнил, что Киев делает это, чтобы перестраховаться. «Большие потери и отсутствие громких побед на фронте раз за разом вынуждает ее (Украину — прим. URA.RU) делать заявления, дескать „еще ничего не начиналось“», — написал Азаров в соцсети. Он уточнил, что отчаянные попытки ВСУ наступать равносильны самоубийству. По его словам, умалчивая о контрнаступлении, киевская власть перестраховывается. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 июня сообщил о наступлении ВСУ в Запорожской области, передает «Царьград». Он уточнил, что противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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