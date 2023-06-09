Экс-премьер Украины объяснил, почему Украина не признается в начале контрнаступления

Киевская власть отрицает идущее контрнаступление ВСУ из-за огромных потерь на фронте. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он уточнил, что Киев делает это, чтобы перестраховаться.
«Большие потери и отсутствие громких побед на фронте раз за разом вынуждает ее (Украину — прим. URA.RU) делать заявления, дескать „еще ничего не начиналось“», — написал Азаров в соцсети. Он уточнил, что отчаянные попытки ВСУ наступать равносильны самоубийству. По его словам, умалчивая о контрнаступлении, киевская власть перестраховывается.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 8 июня сообщил о наступлении ВСУ в Запорожской области, передает «Царьград». Он уточнил, что противник ведет непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления, пишет «Национальная служба новостей».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!