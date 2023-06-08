08 июня 2023

Челябинский губернатор назвал условия техсуверенитета. Фото

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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, яковлев павел, текслер алексей
Алексей Текслер определил условия для достижения технезависимости Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Теслер 9 июня назвал три условия достижения технологического суверенитета. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер выступил на пленарном заседании форума по импортозамещению.

«Губернатор представил основные тезисы концепции достижения технологического суверенитета. Среди них развитие научной, кадровой и технологической базы, комфортное регулирование и развитие высокотехнологичных производств», — отметили в пресс-службе Текслера.

Приоритеты приходится расставлять в условиях ограниченных ресурсов, заявил глава области. По его мнению, власти должны сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий. Создавая узлы и комплектующие, удастся обеспечить промышленность для роста ряда важнейших отраслей.

Текслер назвал для примера несколько проектов, которые должны получить поддержку через федеральные и региональные инструменты. К таким губернатор отнес автозавод «Урал», холдинг «Синара», группу «Конар», ПАО «ММК», компании «Модерн Гласс», «Ситно», НПО «Андроидная техника» и другие.

Утром 9 июня вместе с полномочным представителем президента РФ на Урале Владимиром Якушевым Текслер осмотрел выставку продукции челябинского бизнеса. Следом делегация приняла участие в презентации арктического автобуса, а Якушев призвал общественность к мобилизационному рывку.

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Губернатор Челябинской области Алексей Теслер 9 июня назвал три условия достижения технологического суверенитета. Как сообщила пресс-служба главы региона, Текслер выступил на пленарном заседании форума по импортозамещению. «Губернатор представил основные тезисы концепции достижения технологического суверенитета. Среди них развитие научной, кадровой и технологической базы, комфортное регулирование и развитие высокотехнологичных производств», — отметили в пресс-службе Текслера. Приоритеты приходится расставлять в условиях ограниченных ресурсов, заявил глава области. По его мнению, власти должны сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий. Создавая узлы и комплектующие, удастся обеспечить промышленность для роста ряда важнейших отраслей. Текслер назвал для примера несколько проектов, которые должны получить поддержку через федеральные и региональные инструменты. К таким губернатор отнес автозавод «Урал», холдинг «Синара», группу «Конар», ПАО «ММК», компании «Модерн Гласс», «Ситно», НПО «Андроидная техника» и другие. Утром 9 июня вместе с полномочным представителем президента РФ на Урале Владимиром Якушевым Текслер осмотрел выставку продукции челябинского бизнеса. Следом делегация приняла участие в презентации арктического автобуса, а Якушев призвал общественность к мобилизационному рывку.
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