Полпред президента Якушев в Челябинске призвал к мобилизационному рывку. Фото, видео

09 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев в Челябинске осмотрел новый арктический автобус и выступил на форуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 9 июня в Челябинске призвал к мобилизационному рывку. Якушев выступил на Всероссийском форуме по импортозамещению. «Решать задачи импортозамещения в прежнем режиме нельзя. Нужен мобилизационный рывок. Хочу заметить, что оборонно-промышленный комплекс по понятным причинам уже перешел на совершенно иной режим работы», — отметил Якушев. Полпреда дополнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил, что в области производится все: от гайки до ракеты. В итоге, сказал Текслер, челябинскую технику можно встретить по всему земному шару: в Арктике, Сахаре и других регионах мира. Перед выступлениями делегация осмотрела выставку челябинских изделий. Одним из представленных экспонатов оказался арктический автобус автозавода «Урал», разработанный совместно с вузами МГТУ имени Баумана из Москвы и Южно-Уральским госуниверситетом. Отличительной чертой усовершенствованного образца стал каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. В нем с комфортом могут разместиться до 22 пассажиров. Автобус может работать при температурах до минус 50 градусов. При этом из-за использованных широкопрофильных шин низкого давления машина дает низкое удельное давление на опорную поверхность. Также Якушев и Текслер осмотрели другие разработки. На выставке представлен беспилотный минный трал, продукция гражданского назначения. Арктический автобус будет работать в условиях Крайнего Севера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В презентации приняли участие полпред Владимир Якушев, губернатор Алексей Текслер и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 9 июня в Челябинске призвал к мобилизационному рывку. Якушев выступил на Всероссийском форуме по импортозамещению. «Решать задачи импортозамещения в прежнем режиме нельзя. Нужен мобилизационный рывок. Хочу заметить, что оборонно-промышленный комплекс по понятным причинам уже перешел на совершенно иной режим работы», — отметил Якушев. Полпреда дополнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил, что в области производится все: от гайки до ракеты. В итоге, сказал Текслер, челябинскую технику можно встретить по всему земному шару: в Арктике, Сахаре и других регионах мира. Перед выступлениями делегация осмотрела выставку челябинских изделий. Одним из представленных экспонатов оказался арктический автобус автозавода «Урал», разработанный совместно с вузами МГТУ имени Баумана из Москвы и Южно-Уральским госуниверситетом. Отличительной чертой усовершенствованного образца стал каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. В нем с комфортом могут разместиться до 22 пассажиров. Автобус может работать при температурах до минус 50 градусов. При этом из-за использованных широкопрофильных шин низкого давления машина дает низкое удельное давление на опорную поверхность. Также Якушев и Текслер осмотрели другие разработки. На выставке представлен беспилотный минный трал, продукция гражданского назначения.