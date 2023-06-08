В Кургане обсуждают, что из-за казачьего фестиваля у ЕР сорвалось мероприятие

В Курганской области поменяли дату принятия новых единороссов в партию

В Курганской области мероприятие «День Единой России» перенесли на другую дату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который состоится 12 июня в Кургане, у местных единороссов сорвался праздник для новобранцев. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. В пресс-службе партии агентству подтвердили, что партийное мероприятие проведут в другой день.

«В День России — 12 июня — единороссы планировали устроить в торжественный прием в свои ряды новых членов (мероприятие проводят с 2021 года — прим. URA.RU). Но из-за того, что губернатор Вадим Шумков сказал всем мэрам и депутатам прибыть в Курган на фестиваль славянской и казачьей культуры, ЕР будут проводить праздник в другой день», — сообщили инсайдеры. В пресс-службе курганской ЕР URA.RU уточнили, что мероприятие «День Единой России» перенесено. О новой дате сообщат позднее.

Секретарь реготделения партии Александр Ильтяков в разговоре с корреспондентом URA.RU добавил, что в этом году торжество запланировали провести в Куртамыше. «Удачная территория. Все было подготовлено. Но из-за ситуации с пожарами решили мероприятие провести в другую дату», — пояснил Ильтяков. При этом он подчеркнул, что это не связано с проведением праздника славянской и казачьей культуры в Кургане.

Ранее URA.RU писало, что в День России в Кургане приедет Кубанский казачий хор. За выступление коллектива заплатят 3,7 миллиона рублей. В рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и концерты, будут работать развлекательные площадки.