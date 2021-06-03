Главный курганский единоросс придумал ритуал для новобранцев ЕР

В День России секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков планирует впервые торжественно принимать новых единороссов. Для вступления в партию они будут приносить клятву. Об этом Ильтяков написал на своей странице в Instagram.
Мероприятие пройдет 12 июня на центральной площади села Частоозерье. «На основании скульптуры „Служение Отечеству“ новые члены партии „Единая Россия“ получат партийные билеты и принесут клятву служения своей Родине. Со всех районов нашей области приедут недавно принятые члены партии. Это совершенно новый формат, и я уверен, что вступление в партию с принесением клятвы станет доброй традицией и послужит примером для остальных граждан — патриотов своей страны», — написал Ильтяков.
В тот же день состоится закладка капсулы времени в память о первом состоявшемся вручении партийных билетов с принесением клятвы. В капсуле будет послание к потомкам — жителям Курганской области и членам «Единой России». Вскроют капсулу спустя 30 лет — 12 июня 2051 года, в год грядущего 50-летия партии.
URA.RU писало, что представители федерального оргкомитета «Единой России» утвердили проект списка кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Курганской области. В него попал действующий депутат Госдумы, секретарь Курганского реготделения партии Александр Ильтяков. По итогам праймериз он набрал 56 689 голосов.
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