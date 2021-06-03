Главный курганский единоросс придумал ритуал для новобранцев ЕР

Депутат Госдумы Александр Ильтяков придумал, как принимать новых единороссов в партию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День России секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков планирует впервые торжественно принимать новых единороссов. Для вступления в партию они будут приносить клятву. Об этом Ильтяков написал на своей странице в Instagram.

Мероприятие пройдет 12 июня на центральной площади села Частоозерье. «На основании скульптуры „Служение Отечеству“ новые члены партии „Единая Россия“ получат партийные билеты и принесут клятву служения своей Родине. Со всех районов нашей области приедут недавно принятые члены партии. Это совершенно новый формат, и я уверен, что вступление в партию с принесением клятвы станет доброй традицией и послужит примером для остальных граждан — патриотов своей страны», — написал Ильтяков.

В тот же день состоится закладка капсулы времени в память о первом состоявшемся вручении партийных билетов с принесением клятвы. В капсуле будет послание к потомкам — жителям Курганской области и членам «Единой России». Вскроют капсулу спустя 30 лет — 12 июня 2051 года, в год грядущего 50-летия партии.

URA.RU писало, что представители федерального оргкомитета «Единой России» утвердили проект списка кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Курганской области. В него попал действующий депутат Госдумы, секретарь Курганского реготделения партии Александр Ильтяков. По итогам праймериз он набрал 56 689 голосов.

На основании скульптуры «Служение Отечеству» новые члены партии «Единая Россия» получат партийные билеты и принесут клятву Фото со страницы Ильтякова в Instagram