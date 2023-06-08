Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен Амир Котеча. Предыдущий генконсул Ричард Дьюэлл покинул пост весной 2023 года. Об этом сообщает британское генконсульство в соцсетях.
«Я очень рад быть назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге. Я с нетерпением жду возможности начать свою работу», — цитирует генконсульство слова Амира Котечи.
Ранее URA.RU писало, что в Кольцово из Москвы прилетел новый генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Новый генконсул плотно связан с работой английской разведки MI6. Работа Котечи с 2015 года была плотно связана с деятельностью британской разведки в некоторых странах Ближнего Востока и Африки.
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