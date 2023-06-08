08 июня 2023

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге вступил в должность. Инсайд URA.RU подтвердился

Амир Котеча вступил в должность генерального консула Великобритании в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы у консульства Великобритании в Екатеринбурге. Екатеринбург , британский флаг, консульство великобритании
Амир Котеча стал генконсулом Великобритании в Екатеринбурге Фото:

Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен Амир Котеча. Предыдущий генконсул Ричард Дьюэлл покинул пост весной 2023 года. Об этом сообщает британское генконсульство в соцсетях.

«Я очень рад быть назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге. Я с нетерпением жду возможности начать свою работу», — цитирует генконсульство слова Амира Котечи.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово из Москвы прилетел новый генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Новый генконсул плотно связан с работой английской разведки MI6. Работа Котечи с 2015 года была плотно связана с деятельностью британской разведки в некоторых странах Ближнего Востока и Африки.

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Новым генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге назначен Амир Котеча. Предыдущий генконсул Ричард Дьюэлл покинул пост весной 2023 года. Об этом сообщает британское генконсульство в соцсетях. «Я очень рад быть назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге. Я с нетерпением жду возможности начать свою работу», — цитирует генконсульство слова Амира Котечи. Ранее URA.RU писало, что в Кольцово из Москвы прилетел новый генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Новый генконсул плотно связан с работой английской разведки MI6. Работа Котечи с 2015 года была плотно связана с деятельностью британской разведки в некоторых странах Ближнего Востока и Африки.
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