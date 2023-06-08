Правительство Тюменской области приостановило важный для региона проект

Строительство завода по утилизации биоотходов в Тюмени отложено из-за финансовых проблем инвестора

В правительстве Тюменской области поясняют, что инвестор в настоящий момент корректирует свои планы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области приостановлен инвестиционный проект по строительству цеха переработки биологических отходов, инвестором в котором выступает свердловская компания «Капрона». Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в информационном центре областного правительства.

«По данным Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в настоящий момент реализация проекта приостановлена. Инвестор корректирует свои планы», — говорится в сообщении.

Вероятной причиной временной заморозки инвестпроекта стало финансовое положение ООО «Капрона». Информационная система СБИС сообщает, что в настоящий момент рентабельность компании, стоимость бизнеса и доходы за последний год опустились ниже нулевой отметки.

Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Капрона» обещает инвестировать в строительство завода в Тюменской области 2,37 миллиарда рублей. Информация об этом есть в официальном документе, опубликованном правительством Тюменской области.