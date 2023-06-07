Инвестиционный проект по строительству комплекса переработки органических отходов в Тюменской области реализует свердловская компания, у которой имеются серьезные финансовые риски. О наличии проблем у ООО «Капрона», зарегистрированного в Екатеринбурге, сообщает информационная система СБИС.
«ООО „Капрона“ была организована в 2021 году, в настоящий момент стоимость бизнеса опустилась ниже нуля на 6,5 млн рублей. У компании так же отрицательные доходы за 2022 год, а обязательства составляют 238,2% в балансе предприятия», — сообщает СБИС.
Так же известно, что компании не хватает 6,5 миллионов рублей для погашения текущих долгов. Среди рисков есть и 100% вероятность задержки платежей, а так же рентабельность на уровне минус 100%. На какой стадии находится реализация инвестиционного проекта ООО «Капрона» в Тюменской области, на данный момент неизвестно. В реестре сопровождаемых инвестпроектов, опубликованном на официальном портале правительства Тюменской области, стоимость этого строительства оценили в 2,37 миллиарда рублей.
Прояснить финансовую ситуацию компании оказалось невозможно: в открытых источниках отсутствуют телефоны и электронные адреса ООО «Капрона». URA.RU направило в информационный центр Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать состояние этого инвестиционного проекта. Ранее агентство рассказало о том, что в трудной финансовой ситуации оказался и тюменский производитель молочной продукции.
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