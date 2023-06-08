В курганском городе мужчина погиб в пожаре

Причиной пожара стало неосторожное обращение с бытовой техникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Макушино Курганской области во время тушения пожара нашли тело мужчины. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«В ночь на 8 июня в одном из дачных домов, расположенных по улице Школьная произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, 1970 года рождения. На место осуществлен выезд следственно-оперативной группы», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Специалисты после осмотра не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за неправильного обращения с электроникой. Следователи ведомства проведут пожарно-техническую экспертизу.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области лес горел в трех округах. Спасатели тушили четыре лесных пожара.