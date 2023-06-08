08 июня 2023

В курганском городе мужчина погиб в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , горящий дом, дым
Причиной пожара стало неосторожное обращение с бытовой техникой Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Макушино Курганской области во время тушения пожара нашли тело мужчины. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«В ночь на 8 июня в одном из дачных домов, расположенных по улице Школьная произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, 1970 года рождения. На место осуществлен выезд следственно-оперативной группы», — указано на сайте Следкома.

Сообщается, что сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Специалисты после осмотра не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за неправильного обращения с электроникой. Следователи ведомства проведут пожарно-техническую экспертизу.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области лес горел в трех округах. Спасатели тушили четыре лесных пожара.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Макушино Курганской области во время тушения пожара нашли тело мужчины. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «В ночь на 8 июня в одном из дачных домов, расположенных по улице Школьная произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, 1970 года рождения. На место осуществлен выезд следственно-оперативной группы», — указано на сайте Следкома. Сообщается, что сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Специалисты после осмотра не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за неправильного обращения с электроникой. Следователи ведомства проведут пожарно-техническую экспертизу. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области лес горел в трех округах. Спасатели тушили четыре лесных пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...