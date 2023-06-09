Как выглядит Шебекино после обстрелов: фотоподборка

Первого июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали приграничный город Шебекино в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз. Он сообщал, что из города начинается вывоз детей в безопасные зоны. Как выглядит Шебекино сейчас — в фотоподборке URA.RU.
В конце мая из-за обстрелов из Шебекино начали вывозить детей. Гладков отметил, что первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Также губернатор пообещал их проводить лично.
Снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях во время обстрела города Вооруженными силами Украины в конце мая.
Гладков предложил жителям обстреливаемых ВСУ районов временно уехать в соседние области. Он добавил, что регионы готовы принять семьи с детьми и пожилых людей из обстреливаемых ВСУ Шебекинского и Грайворонского округов.
В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон. Также разрушения получило здание общежития.
В попытке атаковать Шебекино 1 июня участвовали до 70 украинских боевиков и пять танков
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