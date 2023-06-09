Как выглядит Шебекино после обстрелов: фотоподборка

09 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Первого июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз Фото: Николай Гынгазов/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали приграничный город Шебекино в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз. Он сообщал, что из города начинается вывоз детей в безопасные зоны. Как выглядит Шебекино сейчас — в фотоподборке URA.RU. В конце мая из-за обстрелов из Шебекино начали вывозить детей. Гладков отметил, что первые 300 человек будут направлены в Воронеж. Также губернатор пообещал их проводить лично. Фото: Николай Гынгазов/ТАСС Снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях во время обстрела города Вооруженными силами Украины в конце мая. Фото: Николай Гынгазов/ТАСС Гладков предложил жителям обстреливаемых ВСУ районов временно уехать в соседние области. Он добавил, что регионы готовы принять семьи с детьми и пожилых людей из обстреливаемых ВСУ Шебекинского и Грайворонского округов. Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон. Также разрушения получило здание общежития. Фото: Николай Гынгазов/ТАСС В попытке атаковать Шебекино 1 июня участвовали до 70 украинских боевиков и пять танков Фото: Алексей Гавриш/ТАСС

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали приграничный город Шебекино в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз. Он сообщал, что из города начинается вывоз детей в безопасные зоны. Как выглядит Шебекино сейчас — в фотоподборке URA.RU.