Площадь пожара около 100 кв. м. (архивное фото)
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Кургане на улице Половинская загорелся Гаражно-строительный кооператив (ГСК) 44. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Пожарные тушат возгорание в ГСК 44. Площадь ландшафтного пожара около 100 кв. м», — указано в посте telegram-канала «Однажды в Кургане».
В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники ЦУР Курганской области сообщили, что на месте возгорания в настоящее время работают пожарные расчеты. Ситуация находится под контролем спасателей.
Ранее URA.RU писало, что в курганском городе мужчина погиб в пожаре. Его тело нашли во время тушения. Следователи проводят доследственную проверку.
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