08 июня 2023

В Кургане загорелся гаражный кооператив. Видео

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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, камыш, огонь, мало чаусово
Площадь пожара около 100 кв. м. (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане на улице Половинская загорелся Гаражно-строительный кооператив (ГСК) 44. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Пожарные тушат возгорание в ГСК 44. Площадь ландшафтного пожара около 100 кв. м», — указано в посте telegram-канала «Однажды в Кургане».

В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники ЦУР Курганской области сообщили, что на месте возгорания в настоящее время работают пожарные расчеты. Ситуация находится под контролем спасателей.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе мужчина погиб в пожаре. Его тело нашли во время тушения. Следователи проводят доследственную проверку.

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В Кургане на улице Половинская загорелся Гаражно-строительный кооператив (ГСК) 44. Об этом сообщается в социальных сетях. «Пожарные тушат возгорание в ГСК 44. Площадь ландшафтного пожара около 100 кв. м», — указано в посте telegram-канала «Однажды в Кургане». В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники ЦУР Курганской области сообщили, что на месте возгорания в настоящее время работают пожарные расчеты. Ситуация находится под контролем спасателей. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе мужчина погиб в пожаре. Его тело нашли во время тушения. Следователи проводят доследственную проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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