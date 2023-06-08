В Кургане загорелся гаражный кооператив. Видео

09 июня 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Площадь пожара около 100 кв. м. (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане на улице Половинская загорелся Гаражно-строительный кооператив (ГСК) 44. Об этом сообщается в социальных сетях. «Пожарные тушат возгорание в ГСК 44. Площадь ландшафтного пожара около 100 кв. м», — указано в посте telegram-канала «Однажды в Кургане». В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники ЦУР Курганской области сообщили, что на месте возгорания в настоящее время работают пожарные расчеты. Ситуация находится под контролем спасателей. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе мужчина погиб в пожаре. Его тело нашли во время тушения. Следователи проводят доследственную проверку.

В Кургане на улице Половинская загорелся Гаражно-строительный кооператив (ГСК) 44. Об этом сообщается в социальных сетях. «Пожарные тушат возгорание в ГСК 44. Площадь ландшафтного пожара около 100 кв. м», — указано в посте telegram-канала «Однажды в Кургане». В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники ЦУР Курганской области сообщили, что на месте возгорания в настоящее время работают пожарные расчеты. Ситуация находится под контролем спасателей. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе мужчина погиб в пожаре. Его тело нашли во время тушения. Следователи проводят доследственную проверку.