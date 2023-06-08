В пермском аэропорту прервали полет в Москву из-за неисправности самолета

Самолет в пермском аэропорту «Большое Савино», который должен был вылететь в Москву вечером 8 июня, прервал взлет из-за проблем с гидравликой. Судно зарулило на стоянку после обнаружения проблемы, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Самолет А-320, RA-73758, рейс AFL1205 Пермь (Большое Савино) — Москва (Шереметьево). После запуска двигателей экипаж ВС А-320 доложил о проблеме с гидравликой и зарулил на стоянку», — сообщает telegram-канал.
Самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Рейс из Перми в Москву все равно состоялся, но с задержкой в 50 минут.
Ранее URA.RU рассказывало о результатах расследования зимнего инцидента с самолетом в пермском аэропорту. Судно на взлетно-посадочной полосе занесло, и самолет врезался в сугроб. По итогам расследования была установлена вина капитана.
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