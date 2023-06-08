08 июня 2023

В пермском аэропорту прервали полет в Москву из-за неисправности самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, споттинг, авиарейс, самолет
У самолета были проблемы с гидравликой Фото:

Самолет в пермском аэропорту «Большое Савино», который должен был вылететь в Москву вечером 8 июня, прервал взлет из-за проблем с гидравликой. Судно зарулило на стоянку после обнаружения проблемы, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Самолет А-320, RA-73758, рейс AFL1205 Пермь (Большое Савино) — Москва (Шереметьево). После запуска двигателей экипаж ВС А-320 доложил о проблеме с гидравликой и зарулил на стоянку», — сообщает telegram-канал.

Самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Рейс из Перми в Москву все равно состоялся, но с задержкой в 50 минут.

Ранее URA.RU рассказывало о результатах расследования зимнего инцидента с самолетом в пермском аэропорту. Судно на взлетно-посадочной полосе занесло, и самолет врезался в сугроб. По итогам расследования была установлена вина капитана.

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Самолет в пермском аэропорту «Большое Савино», который должен был вылететь в Москву вечером 8 июня, прервал взлет из-за проблем с гидравликой. Судно зарулило на стоянку после обнаружения проблемы, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет А-320, RA-73758, рейс AFL1205 Пермь (Большое Савино) — Москва (Шереметьево). После запуска двигателей экипаж ВС А-320 доложил о проблеме с гидравликой и зарулил на стоянку», — сообщает telegram-канал. Самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Рейс из Перми в Москву все равно состоялся, но с задержкой в 50 минут. Ранее URA.RU рассказывало о результатах расследования зимнего инцидента с самолетом в пермском аэропорту. Судно на взлетно-посадочной полосе занесло, и самолет врезался в сугроб. По итогам расследования была установлена вина капитана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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