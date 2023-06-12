12 июня 2023
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10 июня 2023

Курганский боец из зоны СВО показал штаб разведки. Видео

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Боец из Кургана показал, как выглядит штаб разведки на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Шор», участвующий в спецоперации РФ, показал, как выглядит штаб разведки на фронте. Видео корреспонденту URA.RU предоставил сам военнослужащий.

«Приехали к парням в гости. Вот [сидит] наш боец „Шор“. Вот так живут пацаны. Это блиндаж, здесь есть телефон, телевизор. Так парни живут тут. Это укрытие находится под землей», — говорит на видео сослуживец курганского бойца. На кадрах также видно, что подземный бункер оборудован обогревателями и рассчитан на несколько человек.

Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал бункер для укрытия от обстрелов. По словам бойца, построить такое укрытие удается за пару дней. В таком блиндаже вмещается до двух человек.

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Курганский боец с позывным «Шор», участвующий в спецоперации РФ, показал, как выглядит штаб разведки на фронте. Видео корреспонденту URA.RU предоставил сам военнослужащий. «Приехали к парням в гости. Вот [сидит] наш боец „Шор“. Вот так живут пацаны. Это блиндаж, здесь есть телефон, телевизор. Так парни живут тут. Это укрытие находится под землей», — говорит на видео сослуживец курганского бойца. На кадрах также видно, что подземный бункер оборудован обогревателями и рассчитан на несколько человек. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал бункер для укрытия от обстрелов. По словам бойца, построить такое укрытие удается за пару дней. В таком блиндаже вмещается до двух человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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