Курганский боец из зоны СВО показал штаб разведки. Видео

13 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана показал, как выглядит штаб разведки на фронте Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Шор», участвующий в спецоперации РФ, показал, как выглядит штаб разведки на фронте. Видео корреспонденту URA.RU предоставил сам военнослужащий. «Приехали к парням в гости. Вот [сидит] наш боец „Шор“. Вот так живут пацаны. Это блиндаж, здесь есть телефон, телевизор. Так парни живут тут. Это укрытие находится под землей», — говорит на видео сослуживец курганского бойца. На кадрах также видно, что подземный бункер оборудован обогревателями и рассчитан на несколько человек. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал бункер для укрытия от обстрелов. По словам бойца, построить такое укрытие удается за пару дней. В таком блиндаже вмещается до двух человек.

Курганский боец с позывным «Шор», участвующий в спецоперации РФ, показал, как выглядит штаб разведки на фронте. Видео корреспонденту URA.RU предоставил сам военнослужащий. «Приехали к парням в гости. Вот [сидит] наш боец „Шор“. Вот так живут пацаны. Это блиндаж, здесь есть телефон, телевизор. Так парни живут тут. Это укрытие находится под землей», — говорит на видео сослуживец курганского бойца. На кадрах также видно, что подземный бункер оборудован обогревателями и рассчитан на несколько человек. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал бункер для укрытия от обстрелов. По словам бойца, построить такое укрытие удается за пару дней. В таком блиндаже вмещается до двух человек.