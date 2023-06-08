08 июня 2023

На выходных курганцы не смогут пожарить шашлык в лесах

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр после пожара. Курган , сгоревший лес, лесной пожар, последствия пожара
В Курганской области продлили запрет на посещение лесов Фото:
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В Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 23 июня. Такое решение связано с высоким уровнем пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 23 июня. Также напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено», — указано в посте канала.

Сообщается, что за нарушения запрета предусмотрены штрафы. Граждане заплатят до 20 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить больше — до 60 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей. Уголовная ответственность зависит от тяжести последствий пожаров. «По информации Гидрометцентра, с 9 по 13 июня в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Уровень „Красный“», — поясняется в посте.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелся гаражный кооператив. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте работали сотрудники курганского управления МЧС.

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В Курганской области продлили запрет на посещение лесов до 23 июня. Такое решение связано с высоким уровнем пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В Курганской области запрет на посещение лесов продлен до 23 июня. Также напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено», — указано в посте канала. Сообщается, что за нарушения запрета предусмотрены штрафы. Граждане заплатят до 20 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить больше — до 60 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей. Уголовная ответственность зависит от тяжести последствий пожаров. «По информации Гидрометцентра, с 9 по 13 июня в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Уровень „Красный“», — поясняется в посте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелся гаражный кооператив. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте работали сотрудники курганского управления МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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