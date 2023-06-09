В Белгороде беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание, после чего загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Вячеслав Гладков в своем
Также глава региона отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Также он сообщил о небольших разрушениях крыши, котельной и двух автомобилей. На месте инцидента работают оперативные службы.
Ранее стало известно об атаке четырех дронов-камикадзе на Белгородскую область. По данным telegram-каналов, беспилотники сбросили взрывчатку в поле у села Вязовое. В результате происшествия местный житель получил множественные осколочные ранения, передает «Федеральное агентство новостей».
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