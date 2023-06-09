Гладков: беспилотник ударил по офисному зданию Белгорода. Фото 09 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 + В результате атаки БПЛА никто не пострадал, заявил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгороде беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание, после чего загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он уточнил, что возгорание успешно потушили. Также глава региона отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Также он сообщил о небольших разрушениях крыши, котельной и двух автомобилей. На месте инцидента работают оперативные службы. Ранее стало известно об атаке четырех дронов-камикадзе на Белгородскую область. По данным telegram-каналов, беспилотники сбросили взрывчатку в поле у села Вязовое. В результате происшествия местный житель получил множественные осколочные ранения, передает «Федеральное агентство новостей». Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова В Белгороде беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание, после чего загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание успешно потушили. Также глава региона отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Также он сообщил о небольших разрушениях крыши, котельной и двух автомобилей. На месте инцидента работают оперативные службы. Ранее стало известно об атаке четырех дронов-камикадзе на Белгородскую область. По данным telegram-каналов, беспилотники сбросили взрывчатку в поле у села Вязовое. В результате происшествия местный житель получил множественные осколочные ранения, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям