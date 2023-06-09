Гладков: беспилотник ударил по офисному зданию Белгорода. Фото

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
В результате атаки БПЛА никто не пострадал, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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В Белгороде беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание, после чего загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание успешно потушили.

Также глава региона отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Также он сообщил о небольших разрушениях крыши, котельной и двух автомобилей. На месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее стало известно об атаке четырех дронов-камикадзе на Белгородскую область. По данным telegram-каналов, беспилотники сбросили взрывчатку в поле у села Вязовое. В результате происшествия местный житель получил множественные осколочные ранения, передает «Федеральное агентство новостей».

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В Белгороде беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание, после чего загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что возгорание успешно потушили. Также глава региона отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Также он сообщил о небольших разрушениях крыши, котельной и двух автомобилей. На месте инцидента работают оперативные службы. Ранее стало известно об атаке четырех дронов-камикадзе на Белгородскую область. По данным telegram-каналов, беспилотники сбросили взрывчатку в поле у села Вязовое. В результате происшествия местный житель получил множественные осколочные ранения, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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