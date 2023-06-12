12 июня 2023
11 июня 2023

Силовики обжаловали оправдательный приговор мэру Троицка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виноградов Александр. Глава Троицка Челябинск., виноградов александр
Александра Виноградова ждут новые переживания Фото:

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Прокуратура обжаловала приговор Троицкого городского суда. Документы отправлены в областной суд», — рассказал инсайдер.

Сам Виноградов отказался от комментариев. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили факт обжалования приговора.

Обвинения в превышении должностных полномочий Виноградову предъявили в марте 2021 года. Сотрудники СКР сочли, что он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой.

Во время следствия и даже суда Виноградов продолжал руководить городом. Расследование, а затем судебный процесс затянулись настолько, что предполагаемые потерпевшие — бенефициары ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игорь и Светлана Барковы — сами успели попасть под уголовное дело и отправиться на три года в колонию. В итоге в мае 2023 года городской суд Троицка снял с градоначальника все обвинения.

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Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Прокуратура обжаловала приговор Троицкого городского суда. Документы отправлены в областной суд», — рассказал инсайдер. Сам Виноградов отказался от комментариев. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили факт обжалования приговора. Обвинения в превышении должностных полномочий Виноградову предъявили в марте 2021 года. Сотрудники СКР сочли, что он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой. Во время следствия и даже суда Виноградов продолжал руководить городом. Расследование, а затем судебный процесс затянулись настолько, что предполагаемые потерпевшие — бенефициары ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игорь и Светлана Барковы — сами успели попасть под уголовное дело и отправиться на три года в колонию. В итоге в мае 2023 года городской суд Троицка снял с градоначальника все обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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