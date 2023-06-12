Силовики обжаловали оправдательный приговор мэру Троицка

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Прокуратура обжаловала приговор Троицкого городского суда. Документы отправлены в областной суд», — рассказал инсайдер.
Сам Виноградов отказался от комментариев. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили факт обжалования приговора.
Обвинения в превышении должностных полномочий Виноградову предъявили в марте 2021 года. Сотрудники СКР сочли, что он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой.
Во время следствия и даже суда Виноградов продолжал руководить городом. Расследование, а затем судебный процесс затянулись настолько, что предполагаемые потерпевшие — бенефициары ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игорь и Светлана Барковы — сами успели попасть под уголовное дело и отправиться на три года в колонию. В итоге в мае 2023 года городской суд Троицка снял с градоначальника все обвинения.
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