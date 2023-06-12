Силовики обжаловали оправдательный приговор мэру Троицка

Александра Виноградова ждут новые переживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Прокуратура обжаловала приговор Троицкого городского суда. Документы отправлены в областной суд», — рассказал инсайдер.

Сам Виноградов отказался от комментариев. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подтвердили факт обжалования приговора.

Обвинения в превышении должностных полномочий Виноградову предъявили в марте 2021 года. Сотрудники СКР сочли, что он передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой.

Во время следствия и даже суда Виноградов продолжал руководить городом. Расследование, а затем судебный процесс затянулись настолько, что предполагаемые потерпевшие — бенефициары ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игорь и Светлана Барковы — сами успели попасть под уголовное дело и отправиться на три года в колонию. В итоге в мае 2023 года городской суд Троицка снял с градоначальника все обвинения.