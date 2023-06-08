Патриарх Кирилл прибыл в Тюменскую область

Патриарх приехал в Тюменскую область с рабочим визитом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении инфоцентра.
Патриарх прибыл в Тюменскую область по приглашению губернатора Моора во время его визита в Москву. Ожидается, что предстоятель посетит и город Тобольск.
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