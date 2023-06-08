08 июня 2023

Патриарх Кирилл прибыл в Тюменскую область

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх приехал в Тюменскую область с рабочим визитом Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении инфоцентра.

Патриарх прибыл в Тюменскую область по приглашению губернатора Моора во время его визита в Москву. Ожидается, что предстоятель посетит и город Тобольск.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении инфоцентра. Патриарх прибыл в Тюменскую область по приглашению губернатора Моора во время его визита в Москву. Ожидается, что предстоятель посетит и город Тобольск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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