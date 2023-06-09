Росавиация сообщила о новом маршруте на юг после запретов на полеты

Росавиация создала новый маршрут для гражданских самолетов в открытые аэропорты на юге страны. Об этом сообщили в агентстве воздушного транспорта.
«Росавиация с другими ведомствами разработала и согласовала допмаршрут на юг для гражданских самолетов в открытые аэропорты», — рассказали РИА Новости в Росавиации. Там отметили, что дополнительный маршрут будет открыт с 12 июня, а полет будет короче примерно на 35 минут.
Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в Росавиации опровергали слухи о возобновлении полетов на юг РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!