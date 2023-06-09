Росавиация сообщила о новом маршруте на юг после запретов на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, сухой, мс-310
Допмаршрут будет открыт с 12 июня Фото:

Росавиация создала новый маршрут для гражданских самолетов в открытые аэропорты на юге страны. Об этом сообщили в агентстве воздушного транспорта.

«Росавиация с другими ведомствами разработала и согласовала допмаршрут на юг для гражданских самолетов в открытые аэропорты», — рассказали РИА Новости в Росавиации. Там отметили, что дополнительный маршрут будет открыт с 12 июня, а полет будет короче примерно на 35 минут.

Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в Росавиации опровергали слухи о возобновлении полетов на юг РФ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация создала новый маршрут для гражданских самолетов в открытые аэропорты на юге страны. Об этом сообщили в агентстве воздушного транспорта. «Росавиация с другими ведомствами разработала и согласовала допмаршрут на юг для гражданских самолетов в открытые аэропорты», — рассказали РИА Новости в Росавиации. Там отметили, что дополнительный маршрут будет открыт с 12 июня, а полет будет короче примерно на 35 минут. Ограничение полетов в России ввели 24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее в Росавиации опровергали слухи о возобновлении полетов на юг РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...