Анонимы атаковали департамент спорта ХМАО жалобами

09 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Анонимные жалобщики атаковали депспорта ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО анонимы атаковали департамент физической культуры и спорта и подведомственный ему «Юграмегаспорт». Источник в окружном политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что за одинаковыми жалобами может стоять кто-то из команды бывшего главы ЮМС Валерия Радченко. «Ведомство обвиняют то в краже постельного белья из гостиниц, которое депспорта на самом деле отправил в госпиталь Ясиноватой, то в отказе разгонять бездомных собак в биатлонном центре, которого не было, то просто в коррупции. Десятки одинаковых по стилю комментариев со свежих аккаунтов „Сергеев Сергеевичей“ и „Иванов Ивановичей“ регулярно кошмарят ведомство в соцсетях, и на все надо отвечать и реагировать. Сотрудники подозревают, что в этом замешана команда бывшего главы „Юграмегаспорта“ Радченко, уволенного с громким скандалом, и обратились в полицию», — сообщает инсайдер. В пресс-службе «Юграмегаспорта» подтвердили, что регулярно получают подобные жалобы. «Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы узнать, кто стоит за пиар-атакой на депспорта и наше ведомство», — уточнили в ведомстве. Руководитель пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина сообщила корреспонденту агентства, что правоохранители получили обращение по поводу атаки анонимов. «По данным фактам начата проверка», — уточнила Абмайкина. Ранее URA.RU сообщало о том, что Радченко, ежегодно распоряжавшийся двумя миллиардами бюджетных рублей, пожаловался на правительство Югры в прокуратуру. Он заявил, что при увольнении с ним не произвели в полном объеме окончательный расчет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО анонимы атаковали департамент физической культуры и спорта и подведомственный ему «Юграмегаспорт». Источник в окружном политическом истеблишменте сообщил журналисту URA.RU, что за одинаковыми жалобами может стоять кто-то из команды бывшего главы ЮМС Валерия Радченко. «Ведомство обвиняют то в краже постельного белья из гостиниц, которое депспорта на самом деле отправил в госпиталь Ясиноватой, то в отказе разгонять бездомных собак в биатлонном центре, которого не было, то просто в коррупции. Десятки одинаковых по стилю комментариев со свежих аккаунтов „Сергеев Сергеевичей“ и „Иванов Ивановичей“ регулярно кошмарят ведомство в соцсетях, и на все надо отвечать и реагировать. Сотрудники подозревают, что в этом замешана команда бывшего главы „Юграмегаспорта“ Радченко, уволенного с громким скандалом, и обратились в полицию», — сообщает инсайдер. В пресс-службе «Юграмегаспорта» подтвердили, что регулярно получают подобные жалобы. «Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы узнать, кто стоит за пиар-атакой на депспорта и наше ведомство», — уточнили в ведомстве. Руководитель пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина сообщила корреспонденту агентства, что правоохранители получили обращение по поводу атаки анонимов. «По данным фактам начата проверка», — уточнила Абмайкина. Ранее URA.RU сообщало о том, что Радченко, ежегодно распоряжавшийся двумя миллиардами бюджетных рублей, пожаловался на правительство Югры в прокуратуру. Он заявил, что при увольнении с ним не произвели в полном объеме окончательный расчет.