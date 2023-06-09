МО РФ предложило давать статус ветерана за защиту близких к зоне СВО территорий 09 июня 2023 в 20:35 Размер текста - 17 + В Минобороны предложили присваивать статус ветерана защищающим границы РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые занимаются защитой территорий РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минобороны РФ добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно изменениям, статус ветерана боевых действий будет присваиваться гражданам, обороняющим территории России, которые граничат с зоной спецоперации, говорится в тексте документа . Ранее предоставлять статус ветерана участникам теробороны предлагал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает телеканал 360. Также он говорил, что солдаты-срочники будут привлекаться к миротворческим задачам, то есть смогут быть водителями или поварами. Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые занимаются защитой территорий РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минобороны РФ добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно изменениям, статус ветерана боевых действий будет присваиваться гражданам, обороняющим территории России, которые граничат с зоной спецоперации, говорится в тексте документа. Ранее предоставлять статус ветерана участникам теробороны предлагал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает телеканал 360. Также он говорил, что солдаты-срочники будут привлекаться к миротворческим задачам, то есть смогут быть водителями или поварами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям