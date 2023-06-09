МО РФ предложило давать статус ветерана за защиту близких к зоне СВО территорий

Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые занимаются защитой территорий РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минобороны РФ добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно изменениям, статус ветерана боевых действий будет присваиваться гражданам, обороняющим территории России, которые граничат с зоной спецоперации, говорится
Ранее предоставлять статус ветерана участникам теробороны предлагал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает телеканал 360. Также он говорил, что солдаты-срочники будут привлекаться к миротворческим задачам, то есть смогут быть водителями или поварами.
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