МО РФ предложило давать статус ветерана за защиту близких к зоне СВО территорий

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В Минобороны предложили присваивать статус ветерана защищающим границы РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые занимаются защитой территорий РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны РФ добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно изменениям, статус ветерана боевых действий будет присваиваться гражданам, обороняющим территории России, которые граничат с зоной спецоперации, говорится в тексте документа.

Ранее предоставлять статус ветерана участникам теробороны предлагал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает телеканал 360. Также он говорил, что солдаты-срочники будут привлекаться к миротворческим задачам, то есть смогут быть водителями или поварами.

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Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам, которые занимаются защитой территорий РФ, граничащих с зоной проведения спецоперации. Информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минобороны РФ добавило пункт в Федеральный закон «О ветеранах». Согласно изменениям, статус ветерана боевых действий будет присваиваться гражданам, обороняющим территории России, которые граничат с зоной спецоперации, говорится в тексте документа. Ранее предоставлять статус ветерана участникам теробороны предлагал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает телеканал 360. Также он говорил, что солдаты-срочники будут привлекаться к миротворческим задачам, то есть смогут быть водителями или поварами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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