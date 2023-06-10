Старший лейтенант рассказал, как прекратить обстрелы Бахмута

Старший лейтенант Матюшин призвал отодвинуть ВСУ на 80 км, чтобы обезопасить Артемовск

10 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ нужно изгнать из Часов Яра, Константиновки, Торецка, считает Александр Матюшин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы остановить обстрел Бахмута (Артемовск, ДНР) и зайти в город, российской армии нужно отодвинуть ВСУ на 80—120 км от города. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Украинские войска нужно изгнать из Часов Яра, Константиновки, Дзержинска (Торецк). Хотя бы минимально, чтобы из минометов не обстреливали, из легкой артиллерии, из танков. Их нужно выбивать из Константиновки и Рай-Александровки и отодвинуть непосредственно к Берховке, Славянску и Краматорску. Это необходимо, чтобы хотя бы частично прекратились обстрелы Артемовска и началось восстановление этого города. Если к Славянску отодвигать, то это около 80 км. Любая дальнобойная артиллерия, как ствольная, так и реактивная, достать до Артемовска оттуда не сможет. HIMARS (американская реактивная система залпового огня — прим.URA.RU) и Storm Shadow (англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности — прим. URA.RU) бьют на 120 км. Чтобы они не доставали, нужно отгонять ВСУ до бывшей административной границы бывшей Донецкой области. И оттуда к Днепропетровску и Харьковской области», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант подчеркнул, что сейчас в Бахмуте находятся только военные, так как бои продолжаются. «Сейчас, насколько мне известно, в Артемовске мирных жителей нет, из администрации туда вошло только МВД ДНР. Практически это пустой город, где управляют всем военные. Такой город-призрак на линии фронта, где сейчас идут бои. Противник пытается вернуться в Артемовск, давит на наши позиции и пытается обойти Берховку с фланга. Но пока еще не получается. Также ВСУ давят на наши позиции в районе Клещеевки. Там наши десантники отбивают атаки 76-й отдельной бригады противника. В районе Андреевки нам пришлось уйти, оставить линию фронта длиной около километра и глубиной около 200 метров. Сам Артемовск, вернее то, что от него осталось, постоянно подвергается ударам артиллерии. То, что в нем еще было более-менее целое и пригодное к восстановлению, сейчас как раз уничтожается», — добавил Матюшин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданские службы, в том числе администрация, смогут зайти в Бахмут после того, как российские войска отодвинут ВСУ на достаточное расстояние. Это позволит остановить обстрелы города. В настоящее время силы РФ направлены на разминирование Бахмута. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы остановить обстрел Бахмута (Артемовск, ДНР) и зайти в город, российской армии нужно отодвинуть ВСУ на 80—120 км от города. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Украинские войска нужно изгнать из Часов Яра, Константиновки, Дзержинска (Торецк). Хотя бы минимально, чтобы из минометов не обстреливали, из легкой артиллерии, из танков. Их нужно выбивать из Константиновки и Рай-Александровки и отодвинуть непосредственно к Берховке, Славянску и Краматорску. Это необходимо, чтобы хотя бы частично прекратились обстрелы Артемовска и началось восстановление этого города. Если к Славянску отодвигать, то это около 80 км. Любая дальнобойная артиллерия, как ствольная, так и реактивная, достать до Артемовска оттуда не сможет. HIMARS (американская реактивная система залпового огня — прим.URA.RU) и Storm Shadow (англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности — прим. URA.RU) бьют на 120 км. Чтобы они не доставали, нужно отгонять ВСУ до бывшей административной границы бывшей Донецкой области. И оттуда к Днепропетровску и Харьковской области», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант подчеркнул, что сейчас в Бахмуте находятся только военные, так как бои продолжаются. «Сейчас, насколько мне известно, в Артемовске мирных жителей нет, из администрации туда вошло только МВД ДНР. Практически это пустой город, где управляют всем военные. Такой город-призрак на линии фронта, где сейчас идут бои. Противник пытается вернуться в Артемовск, давит на наши позиции и пытается обойти Берховку с фланга. Но пока еще не получается. Также ВСУ давят на наши позиции в районе Клещеевки. Там наши десантники отбивают атаки 76-й отдельной бригады противника. В районе Андреевки нам пришлось уйти, оставить линию фронта длиной около километра и глубиной около 200 метров. Сам Артемовск, вернее то, что от него осталось, постоянно подвергается ударам артиллерии. То, что в нем еще было более-менее целое и пригодное к восстановлению, сейчас как раз уничтожается», — добавил Матюшин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданские службы, в том числе администрация, смогут зайти в Бахмут после того, как российские войска отодвинут ВСУ на достаточное расстояние. Это позволит остановить обстрелы города. В настоящее время силы РФ направлены на разминирование Бахмута.