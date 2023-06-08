08 июня 2023

Пушилин рассказал, когда в Артемовске появятся официальные власти

Пушилин: гражданские службы зайдут в Артемовск после прекращения обстрелов города
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин считает, что говорить о появлении администрации в Артемовске рано Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация и другие гражданские службы появятся в освобожденном Артемовске после того, как Вооруженные силы Украины будут отодвинуты на должное расстояние от города и больше не смогут его обстреливать. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Эта работа будет проходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Такой опыт у нас имеется, в том числе в Мариуполе. После того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы», — сообщил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости. Также врио главы ДНР рассказал, что сейчас основные силы заняты тем, что разминируют город, а о конкретных сроках появления администрации говорить рано.

Артемовск был освобожден российскими солдатами 20 мая. Сражения на этом направлении шли с августа прошлого года. 31 декабря ЧВК «Вагнер» зашла в город. Когда Артемовск был взят основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выходе ее штурмовых отрядов. Кроме того, стало известно, что в ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска», фотографию которой ранее опубликовало URA.RU.

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Администрация и другие гражданские службы появятся в освобожденном Артемовске после того, как Вооруженные силы Украины будут отодвинуты на должное расстояние от города и больше не смогут его обстреливать. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Эта работа будет проходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Такой опыт у нас имеется, в том числе в Мариуполе. После того, как противник будет отодвинут уже на должное расстояние, чтобы он не обстреливал город с такой интенсивностью, как это делается сейчас, конечно, туда уже зайдут и гражданские службы», — сообщил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости. Также врио главы ДНР рассказал, что сейчас основные силы заняты тем, что разминируют город, а о конкретных сроках появления администрации говорить рано. Артемовск был освобожден российскими солдатами 20 мая. Сражения на этом направлении шли с августа прошлого года. 31 декабря ЧВК «Вагнер» зашла в город. Когда Артемовск был взят основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выходе ее штурмовых отрядов. Кроме того, стало известно, что в ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска», фотографию которой ранее опубликовало URA.RU.
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