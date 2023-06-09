В Кургане из-за аварии без воды остались детский сад и дома в частном секторе

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».
«Без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Р. Крестьянская, 21 остались дома на улице Зайцева, 85, 56 (д/сад №103). Также без ХВС ул. Р. Крестьянская,14, ул. Дзержинского, 2, ул. Ястржембского, 39а», — написано в посте 9 июня вечером.
По данным ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения будут дома на улице Губанова и дом №21 на улице Чапаева. Предпринимаются меры по устранению аварии на водопроводе.
URA.RU ранее писало, что в Кургане во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его ремонт потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня.
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