В Кургане из-за аварии без воды остались детский сад и дома в частном секторе

09 июня 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

В Кургане без воды остались детсад №103 и дома в частном секторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Р. Крестьянская, 21 остались дома на улице Зайцева, 85, 56 (д/сад №103). Также без ХВС ул. Р. Крестьянская,14, ул. Дзержинского, 2, ул. Ястржембского, 39а», — написано в посте 9 июня вечером. По данным ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения будут дома на улице Губанова и дом №21 на улице Чапаева. Предпринимаются меры по устранению аварии на водопроводе. URA.RU ранее писало, что в Кургане во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его ремонт потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня.

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Р. Крестьянская, 21 остались дома на улице Зайцева, 85, 56 (д/сад №103). Также без ХВС ул. Р. Крестьянская,14, ул. Дзержинского, 2, ул. Ястржембского, 39а», — написано в посте 9 июня вечером. По данным ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения будут дома на улице Губанова и дом №21 на улице Чапаева. Предпринимаются меры по устранению аварии на водопроводе. URA.RU ранее писало, что в Кургане во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его ремонт потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня.