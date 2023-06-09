В Кургане из-за аварии без воды остались детский сад и дома в частном секторе

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В Кургане без воды остались детсад №103 и дома в частном секторе Фото:

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«Без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Р. Крестьянская, 21 остались дома на улице Зайцева, 85, 56 (д/сад №103). Также без ХВС ул. Р. Крестьянская,14, ул. Дзержинского, 2, ул. Ястржембского, 39а», — написано в посте 9 июня вечером.

По данным ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения будут дома на улице Губанова и дом №21 на улице Чапаева. Предпринимаются меры по устранению аварии на водопроводе.

URA.RU ранее писало, что в Кургане во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его ремонт потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня.

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В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Р. Крестьянская, 21 остались дома на улице Зайцева, 85, 56 (д/сад №103). Также без ХВС ул. Р. Крестьянская,14, ул. Дзержинского, 2, ул. Ястржембского, 39а», — написано в посте 9 июня вечером. По данным ресурсоснабжающей организации, без холодного водоснабжения будут дома на улице Губанова и дом №21 на улице Чапаева. Предпринимаются меры по устранению аварии на водопроводе. URA.RU ранее писало, что в Кургане во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его ремонт потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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