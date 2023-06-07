В Кургане из-за аварии на коллекторе остается закрытым перекресток в центре города

08 июня 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за ремонта коллектора останется закрытым перекресток в центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане остается закрытым для движения автотранспорта перекресток улиц Пролетарская — Советская еще на две недели. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его устранение потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня», — написано в посте. По информации «Водного Союза» движение по перекрестку осуществляется только в одну сторону: от улицы Советской до Центрального рынка. Поворот с улицы Пролетарской на улицу Советскую в обе стороны остается закрытым. Ранее представители ресурсоснабжающей организации сообщали URA.RU, что на самотечном коллекторе на улице Пролетарской произошла аварийная ситуация. К ее устранению бригады «Водного Союза» приступили 27 мая. Открыть движение автотранспорта планировалось 10 июня.

В Кургане остается закрытым для движения автотранспорта перекресток улиц Пролетарская — Советская еще на две недели. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Во время устранения аварии на коллекторе по улице Пролетарской произошел новый провал на ветхих сетях. Его устранение потребует продления частичного закрытия движения автотранспорта на перекрестке улиц Пролетарская — Советская до 24 июня», — написано в посте. По информации «Водного Союза» движение по перекрестку осуществляется только в одну сторону: от улицы Советской до Центрального рынка. Поворот с улицы Пролетарской на улицу Советскую в обе стороны остается закрытым. Ранее представители ресурсоснабжающей организации сообщали URA.RU, что на самотечном коллекторе на улице Пролетарской произошла аварийная ситуация. К ее устранению бригады «Водного Союза» приступили 27 мая. Открыть движение автотранспорта планировалось 10 июня.