В Екатеринбурге полицейские изъяли у женщины тысячи пачек сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, полиция, судебное дело
В результате облавы силовики изъяли 5,5 тысячи пачек контрафактных сигарет Фото:

В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками устроили облаву на мини-склад с контрфактными сигаретами. В результате проверки силовики изъяли у владелицы магазина около 5,5 тысячи пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«У предпринимателя изъяли порядка 5500 пачек сигарет. Весь табак будет направлен на экспертизу, после которой решится, какое наказание понесет предпринимательница», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Рейд полиции и общественников прошел 9 июня в микрорайоне Эльмаш возле торгового центра «Белка-маркет». По словам силовиков, ранее полицейские уже изымали у владелицы мини-склада около семи тысяч пачек сигарет.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли контрафактный сидр. По словам общественника Дмитрия Чукреева, продукция была схожа с алкоголем из Самары, от которого отравились десятки россиян.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками устроили облаву на мини-склад с контрфактными сигаретами. В результате проверки силовики изъяли у владелицы магазина около 5,5 тысячи пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «У предпринимателя изъяли порядка 5500 пачек сигарет. Весь табак будет направлен на экспертизу, после которой решится, какое наказание понесет предпринимательница», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Рейд полиции и общественников прошел 9 июня в микрорайоне Эльмаш возле торгового центра «Белка-маркет». По словам силовиков, ранее полицейские уже изымали у владелицы мини-склада около семи тысяч пачек сигарет. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли контрафактный сидр. По словам общественника Дмитрия Чукреева, продукция была схожа с алкоголем из Самары, от которого отравились десятки россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...