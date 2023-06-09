В Екатеринбурге полицейские изъяли у женщины тысячи пачек сигарет

09 июня 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

В результате облавы силовики изъяли 5,5 тысячи пачек контрафактных сигарет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками устроили облаву на мини-склад с контрфактными сигаретами. В результате проверки силовики изъяли у владелицы магазина около 5,5 тысячи пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «У предпринимателя изъяли порядка 5500 пачек сигарет. Весь табак будет направлен на экспертизу, после которой решится, какое наказание понесет предпринимательница», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Рейд полиции и общественников прошел 9 июня в микрорайоне Эльмаш возле торгового центра «Белка-маркет». По словам силовиков, ранее полицейские уже изымали у владелицы мини-склада около семи тысяч пачек сигарет. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли контрафактный сидр. По словам общественника Дмитрия Чукреева, продукция была схожа с алкоголем из Самары, от которого отравились десятки россиян. Фото: telegram-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

В Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками устроили облаву на мини-склад с контрфактными сигаретами. В результате проверки силовики изъяли у владелицы магазина около 5,5 тысячи пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «У предпринимателя изъяли порядка 5500 пачек сигарет. Весь табак будет направлен на экспертизу, после которой решится, какое наказание понесет предпринимательница», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Рейд полиции и общественников прошел 9 июня в микрорайоне Эльмаш возле торгового центра «Белка-маркет». По словам силовиков, ранее полицейские уже изымали у владелицы мини-склада около семи тысяч пачек сигарет. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли контрафактный сидр. По словам общественника Дмитрия Чукреева, продукция была схожа с алкоголем из Самары, от которого отравились десятки россиян.