Силовики нашли в Екатеринбурге напиток, похожий на смертоносный сидр из Самары

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Полиция изъяла подозрительный сидр Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли сидр, похожий на контрафактный алкоголь из Самары, от которого погибли десятки человек. Об этом URA.RU сообщил общественник Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде.

«Сегодня мы вместе с полицейскими из УМВД по Екатеринбургу отправились посмотреть, нет ли такой же [ядовитой] продукции из Самарской области, проверили несколько торговых точек. В одной из них обнаружили подобную продукцию, тоже из Самары», — сообщил Чукреев.

Он отметил, что в магазине не было документов, которые доказывали бы безопасность изъятого сидра. В частности, у продавцов не оказалось сертификатов соответствия, накладных и транспортных документов. Силовики подозревают, что горожане могли отравиться поддельным алкоголем. Специалисты проверят состав найденного сидра в лаборатории.

Ранее сообщалось почти о 30 жертвах поддельного сидра, производившегося в Самарской области. От ядовитого напитка пострадали также в Удмуртии, Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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Полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли сидр, похожий на контрафактный алкоголь из Самары, от которого погибли десятки человек. Об этом URA.RU сообщил общественник Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде. «Сегодня мы вместе с полицейскими из УМВД по Екатеринбургу отправились посмотреть, нет ли такой же [ядовитой] продукции из Самарской области, проверили несколько торговых точек. В одной из них обнаружили подобную продукцию, тоже из Самары», — сообщил Чукреев. Он отметил, что в магазине не было документов, которые доказывали бы безопасность изъятого сидра. В частности, у продавцов не оказалось сертификатов соответствия, накладных и транспортных документов. Силовики подозревают, что горожане могли отравиться поддельным алкоголем. Специалисты проверят состав найденного сидра в лаборатории. Ранее сообщалось почти о 30 жертвах поддельного сидра, производившегося в Самарской области. От ядовитого напитка пострадали также в Удмуртии, Ульяновске и Нижнем Новгороде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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