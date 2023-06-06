Силовики нашли в Екатеринбурге напиток, похожий на смертоносный сидр из Самары

06 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Полиция изъяла подозрительный сидр Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли сидр, похожий на контрафактный алкоголь из Самары, от которого погибли десятки человек. Об этом URA.RU сообщил общественник Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде. «Сегодня мы вместе с полицейскими из УМВД по Екатеринбургу отправились посмотреть, нет ли такой же [ядовитой] продукции из Самарской области, проверили несколько торговых точек. В одной из них обнаружили подобную продукцию, тоже из Самары», — сообщил Чукреев. Он отметил, что в магазине не было документов, которые доказывали бы безопасность изъятого сидра. В частности, у продавцов не оказалось сертификатов соответствия, накладных и транспортных документов. Силовики подозревают, что горожане могли отравиться поддельным алкоголем. Специалисты проверят состав найденного сидра в лаборатории. Ранее сообщалось почти о 30 жертвах поддельного сидра, производившегося в Самарской области. От ядовитого напитка пострадали также в Удмуртии, Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Полицейские Екатеринбурга в магазине сети «Пивоман» нашли сидр, похожий на контрафактный алкоголь из Самары, от которого погибли десятки человек. Об этом URA.RU сообщил общественник Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде. «Сегодня мы вместе с полицейскими из УМВД по Екатеринбургу отправились посмотреть, нет ли такой же [ядовитой] продукции из Самарской области, проверили несколько торговых точек. В одной из них обнаружили подобную продукцию, тоже из Самары», — сообщил Чукреев. Он отметил, что в магазине не было документов, которые доказывали бы безопасность изъятого сидра. В частности, у продавцов не оказалось сертификатов соответствия, накладных и транспортных документов. Силовики подозревают, что горожане могли отравиться поддельным алкоголем. Специалисты проверят состав найденного сидра в лаборатории. Ранее сообщалось почти о 30 жертвах поддельного сидра, производившегося в Самарской области. От ядовитого напитка пострадали также в Удмуртии, Ульяновске и Нижнем Новгороде.