Под Челябинском насмерть сбили велосипедиста. Фото

10 июня 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

ДТП с участием велосипедиста произошло 9 июня Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU Под Челябинском на автодороге Шершни-Северный водитель автомобиля BMW насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщается областная Госавтоинспекция. «Устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Сосновского района 9 июня в 17:40. ДТП произошло на 4 км автодороги Шершни-Северный», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП 62-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте. Ранее на трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом 8 июня столкнулись большегруз и маршрутка с пассажирами. По внешним признакам пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. За рулем BMW находился 30-летний водитель Фото предоставлено Госавтоинспекцией Челябинской области Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП Фото предоставлено Госавтоинспекцией Челябинской области

Под Челябинском на автодороге Шершни-Северный водитель автомобиля BMW насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщается областная Госавтоинспекция. «Устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Сосновского района 9 июня в 17:40. ДТП произошло на 4 км автодороги Шершни-Северный», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП 62-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте. Ранее на трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом 8 июня столкнулись большегруз и маршрутка с пассажирами. По внешним признакам пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.