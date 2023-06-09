09 июня 2023

Под Челябинском насмерть сбили велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, велосипедист, зож
ДТП с участием велосипедиста произошло 9 июня Фото:

Под Челябинском на автодороге Шершни-Северный водитель автомобиля BMW насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщается областная Госавтоинспекция.

«Устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Сосновского района 9 июня в 17:40. ДТП произошло на 4 км автодороги Шершни-Северный», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП 62-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Ранее на трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом 8 июня столкнулись большегруз и маршрутка с пассажирами. По внешним признакам пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

За рулем BMW находился 30-летний водитель
За рулем BMW находился 30-летний водитель
Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП
Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП

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Под Челябинском на автодороге Шершни-Северный водитель автомобиля BMW насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщается областная Госавтоинспекция. «Устанавливают все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Сосновского района 9 июня в 17:40. ДТП произошло на 4 км автодороги Шершни-Северный», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП 62-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте. Ранее на трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом 8 июня столкнулись большегруз и маршрутка с пассажирами. По внешним признакам пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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