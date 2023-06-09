В аэропорту Тбилиси гражданам РФ отказывают во въезде

Пятерых граждан РФ не пустили в Грузию, задержав их в аэропорту им. Шота Руставели в Тбилиси. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса 724 Ереван — Тбилиси. Женщина рассказал, что ее мужа вместе с другими мужчинами забрали для допроса, не объяснив причину задержания.
«Нас без объяснения причин не пускают в страну, хотя это не первая поездка моего мужа в Грузию. У нас никаких правонарушений, абсолютно мирные профессии, мы заранее забронировали отель и взяли обратные билеты. Но после допроса, рассказа всех наших планов, нам все равно отказали во въезде», — сообщила женщина «Осторожно Media». Она уточнила, что в официальных документах причиной отказа указан пункт: «иные случаи предусмотренные законодательством Грузии».
Россия возобновила авиасообщение с Грузией. Первые рейсы из Москвы в Тбилиси совершены 20 мая. После приземления в Тбилиси первого самолета РФ оппозиционная партия Грузии устроила беспорядки.
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