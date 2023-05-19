Оппозиция в Грузии устроила беспорядки в аэропорту из-за российского самолета

Оппозиционная партия Грузии «Дроа» вместе со сторонниками окружила аэропорт в Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. Они пытались прорвать полицейский кордон.
«Сторонники грузинской оппозиционной партии „Дроа“ попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы», — сообщает РИА Новости. По сообщениям грузинской газеты abmebi, представители патрульной полиции контролируют въезд граждан на внутреннюю территорию аэропорта. Протестующие с раннего утра собрались в центре Тбилиси и двинулись в сторону аэропорта.
Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Представитель оппозиционной партии «Дроа» заявил, что власти Грузии должны отказаться от прямых рейсов, так как это губит репутацию страны.
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