В Кургане у кукольного театра установят арт-объект «Гулливер»

10 июня 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Рядом с Курганским театром кукол установят арт-объект «Гулливер» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане установят рядом с кукольным театром скульптуру «Гулливер», которая будет изготовлена из стеклопластика. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Арт-объект „Гулливер“ изготавливается из стеклопластика. Высота скульптуры от 3 метров до 3,1 метров», — указано в техдокументации госзакупки. Согласно проекту контракта, благоустройство территории около здания Курганского театра кукол «Гулливер» проводится по программе формирования комфортной городской среды. Также здесь планируется установить арт-объект «Жар-Птица», качели, скамейку, урны, информационный стенд. Подрядчик должен будет высадить кустарники, посеять газон и уложить тротуарную плитку на дорожки рядом с кукольным театром в срок до 15 октября. На сайте госзакупок указана начальная цена контракта — 8 млн 94 тысячи рублей. Заявки на торги принимаются до 19 июня. URA.RU ранее писало, что в Кургане здание театра «Гулливер» построено в 1900 году. В этом доме в начале XX века жила семья поэта Сергея Васильева. В 1919-20 годах здесь работал Курганский ревком. По данным из открытых источников, в 30-е годы XX века в этом здании размещалось территориальное управление НКВД, а подвалы были перепроектированы под камеры.

В Кургане установят рядом с кукольным театром скульптуру «Гулливер», которая будет изготовлена из стеклопластика. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Арт-объект „Гулливер“ изготавливается из стеклопластика. Высота скульптуры от 3 метров до 3,1 метров», — указано в техдокументации госзакупки. Согласно проекту контракта, благоустройство территории около здания Курганского театра кукол «Гулливер» проводится по программе формирования комфортной городской среды. Также здесь планируется установить арт-объект «Жар-Птица», качели, скамейку, урны, информационный стенд. Подрядчик должен будет высадить кустарники, посеять газон и уложить тротуарную плитку на дорожки рядом с кукольным театром в срок до 15 октября. На сайте госзакупок указана начальная цена контракта — 8 млн 94 тысячи рублей. Заявки на торги принимаются до 19 июня. URA.RU ранее писало, что в Кургане здание театра «Гулливер» построено в 1900 году. В этом доме в начале XX века жила семья поэта Сергея Васильева. В 1919-20 годах здесь работал Курганский ревком. По данным из открытых источников, в 30-е годы XX века в этом здании размещалось территориальное управление НКВД, а подвалы были перепроектированы под камеры.