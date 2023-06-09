Политолог Дудчак раскрыл, почему Зеленский не сместил Кличко после скандала с бомбоубежищами

Политолог Дудчак: Западу выгодны разногласия между Зеленским и Кличко

10 июня 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Зеленский не может сместить Кличко без разрешения Запада, считает Дудчак Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад против чрезмерного усиления кого-то одного из Киевской администрации, поэтому ему выгодны конфликты между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Владимиром Кличко. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Он отметил, что Зеленский хотел бы сместить действующего мэра, но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. «Зеленский хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — передают слова политолога «Известия». Он уточнил, что в связи с этим Кличко останется на посту. Конфликт между Зеленским и Кличко произошел из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Кличко пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины «Слуга народа».

Запад против чрезмерного усиления кого-то одного из Киевской администрации, поэтому ему выгодны конфликты между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Владимиром Кличко. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Он отметил, что Зеленский хотел бы сместить действующего мэра, но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. «Зеленский хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — передают слова политолога «Известия». Он уточнил, что в связи с этим Кличко останется на посту. Конфликт между Зеленским и Кличко произошел из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Кличко пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины «Слуга народа».