09 июня 2023

Политолог Дудчак раскрыл, почему Зеленский не сместил Кличко после скандала с бомбоубежищами

Политолог Дудчак: Западу выгодны разногласия между Зеленским и Кличко
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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Зеленский не может сместить Кличко без разрешения Запада, считает Дудчак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад против чрезмерного усиления кого-то одного из Киевской администрации, поэтому ему выгодны конфликты между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Владимиром Кличко. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Он отметил, что Зеленский хотел бы сместить действующего мэра, но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может.

«Зеленский хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — передают слова политолога «Известия». Он уточнил, что в связи с этим Кличко останется на посту.

Конфликт между Зеленским и Кличко произошел из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Кличко пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины «Слуга народа».

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Запад против чрезмерного усиления кого-то одного из Киевской администрации, поэтому ему выгодны конфликты между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Владимиром Кличко. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Он отметил, что Зеленский хотел бы сместить действующего мэра, но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. «Зеленский хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — передают слова политолога «Известия». Он уточнил, что в связи с этим Кличко останется на посту. Конфликт между Зеленским и Кличко произошел из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Кличко пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины «Слуга народа».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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