Политолог Дудчак раскрыл, почему Зеленский не сместил Кличко после скандала с бомбоубежищами

Запад против чрезмерного усиления кого-то одного из Киевской администрации, поэтому ему выгодны конфликты между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Владимиром Кличко. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Он отметил, что Зеленский хотел бы сместить действующего мэра, но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может.
«Зеленский хотел бы сместить действующего мэра и поставить вместо него своего доверенного человека. Но серьезные кадровые решения Киев без согласования с Западом принять не может. А западные партнеры традиционно против чрезмерного усиления кого-то одного из туземной администрации, им выгодна конкуренция группировок», — передают слова политолога «Известия». Он уточнил, что в связи с этим Кличко останется на посту.
Конфликт между Зеленским и Кличко произошел из-за закрытых бомбоубежищ в Киеве. Кличко пожаловался на плохое использование бюджета для строительства бомбоубежищ. По его мнению, в этом партию виновата партия президента Украины «Слуга народа».
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