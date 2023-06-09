Синоптик предсказал свердловчанам, сколько будут продолжаться холода

В Свердловской области холодная погода сохранится включительно до 13 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«В субботу, 10 июня, через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Холодный воздух будет сохраняться в регионе на протяжении трех дней — с утра 11 июня и до 13 июня включительно», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области днем 10 июня ожидается температура от 19 до 24 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а к вечеру дожди с температурой от 21 до 23 градусов тепла.
Ранее Пулин прогнозировал, что ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла.
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