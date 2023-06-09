Синоптик предсказал свердловчанам, сколько будут продолжаться холода

Синоптик Пулин: в Свердловской области холода будут до 14 июня

10 июня 2023 в 06:41 Размер текста - 17 +

Синоптик Пулин уверен, что холода в Свердловской области будут до 13 июня включительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области холодная погода сохранится включительно до 13 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В субботу, 10 июня, через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Холодный воздух будет сохраняться в регионе на протяжении трех дней — с утра 11 июня и до 13 июня включительно», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 10 июня ожидается температура от 19 до 24 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а к вечеру дожди с температурой от 21 до 23 градусов тепла. Ранее Пулин прогнозировал, что ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла.

В Свердловской области холодная погода сохранится включительно до 13 июня. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «В субботу, 10 июня, через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Холодный воздух будет сохраняться в регионе на протяжении трех дней — с утра 11 июня и до 13 июня включительно», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области днем 10 июня ожидается температура от 19 до 24 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует днем переменную облачность, а к вечеру дожди с температурой от 21 до 23 градусов тепла. Ранее Пулин прогнозировал, что ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла.