Синоптик Пулин пообещал екатеринбуржцам теплую погоду на День России

Синоптик Алексей Пулин пообещал, что днем 12 июня в Екатеринбурге будет тепло
Ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге ночи на 12 и 13 июня ожидаются холодными, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Однако днем 12 июня температура поднимется до 17 градусов тепла», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее синоптик Пулин предрекал свердловчанам дожди и грозы. Также он обещал, что в регионе могут появиться туманы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!