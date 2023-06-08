Синоптик Пулин пообещал екатеринбуржцам теплую погоду на День России

09 июня 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Синоптик Алексей Пулин пообещал, что днем 12 июня в Екатеринбурге будет тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Екатеринбурге ночи на 12 и 13 июня ожидаются холодными, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Однако днем 12 июня температура поднимется до 17 градусов тепла», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее синоптик Пулин предрекал свердловчанам дожди и грозы. Также он обещал, что в регионе могут появиться туманы.

Ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Екатеринбурге ночи на 12 и 13 июня ожидаются холодными, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Однако днем 12 июня температура поднимется до 17 градусов тепла», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее синоптик Пулин предрекал свердловчанам дожди и грозы. Также он обещал, что в регионе могут появиться туманы.