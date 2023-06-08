08 июня 2023

Синоптик Пулин пообещал екатеринбуржцам теплую погоду на День России

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Синоптик Алексей Пулин пообещал, что днем 12 июня в Екатеринбурге будет тепло Фото:

Ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге ночи на 12 и 13 июня ожидаются холодными, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Однако днем 12 июня температура поднимется до 17 градусов тепла», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее синоптик Пулин предрекал свердловчанам дожди и грозы. Также он обещал, что в регионе могут появиться туманы.

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Ночь на 12 июня ожидается холодной, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Но днем 12 июня в Екатеринбурге будет 17 градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В Екатеринбурге ночи на 12 и 13 июня ожидаются холодными, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве. Однако днем 12 июня температура поднимется до 17 градусов тепла», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее синоптик Пулин предрекал свердловчанам дожди и грозы. Также он обещал, что в регионе могут появиться туманы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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