WarGonzo: ВС РФ отбили очередную массированную атаку ВСУ в Запорожской области

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Российские войска отбили ВСУ на Запорожском направлении, отметили авторы WarGonzo Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отбили массированную атаку украинских сил на Запорожском направлении, а именно — участке Орехов—Работино. На месте боев много сгоревшей бронетехники.

«Наши войска [ВС РФ] отбили очередную массированную атаку на участке Орехов—Работино (Запорожская область). <…> На месте действия много сгоревшей бронетехники», — сообщают авторы telegram-канала WarGonzo. Они отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе безуспешной атаки были вынуждены подбить собственный танк при попытке уйти в тыл. В настоящий момент украинские солдаты перегруппируются.

ВСУ начали свое контрнаступление 4 июня. В Минобороны РФ подчеркнули, что на следующий день Украина потеряла 1600 военнослужащих. Факт наступления подтвердил и российский президент Владимир Путин. Киев неоднократно предпринимал попытки наступления на Запорожскую область, подчеркнул глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Российские войска отбили массированную атаку украинских сил на Запорожском направлении, а именно — участке Орехов—Работино. На месте боев много сгоревшей бронетехники. «Наши войска [ВС РФ] отбили очередную массированную атаку на участке Орехов—Работино (Запорожская область). <…> На месте действия много сгоревшей бронетехники», — сообщают авторы telegram-канала WarGonzo. Они отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе безуспешной атаки были вынуждены подбить собственный танк при попытке уйти в тыл. В настоящий момент украинские солдаты перегруппируются. ВСУ начали свое контрнаступление 4 июня. В Минобороны РФ подчеркнули, что на следующий день Украина потеряла 1600 военнослужащих. Факт наступления подтвердил и российский президент Владимир Путин. Киев неоднократно предпринимал попытки наступления на Запорожскую область, подчеркнул глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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