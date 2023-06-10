WarGonzo: ВС РФ отбили очередную массированную атаку ВСУ в Запорожской области

10 июня 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Российские войска отбили ВСУ на Запорожском направлении, отметили авторы WarGonzo Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отбили массированную атаку украинских сил на Запорожском направлении, а именно — участке Орехов—Работино. На месте боев много сгоревшей бронетехники. «Наши войска [ВС РФ] отбили очередную массированную атаку на участке Орехов—Работино (Запорожская область). <…> На месте действия много сгоревшей бронетехники», — сообщают авторы telegram-канала WarGonzo. Они отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе безуспешной атаки были вынуждены подбить собственный танк при попытке уйти в тыл. В настоящий момент украинские солдаты перегруппируются. ВСУ начали свое контрнаступление 4 июня. В Минобороны РФ подчеркнули, что на следующий день Украина потеряла 1600 военнослужащих. Факт наступления подтвердил и российский президент Владимир Путин. Киев неоднократно предпринимал попытки наступления на Запорожскую область, подчеркнул глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Российские войска отбили массированную атаку украинских сил на Запорожском направлении, а именно — участке Орехов—Работино. На месте боев много сгоревшей бронетехники. «Наши войска [ВС РФ] отбили очередную массированную атаку на участке Орехов—Работино (Запорожская область). <…> На месте действия много сгоревшей бронетехники», — сообщают авторы telegram-канала WarGonzo. Они отмечают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе безуспешной атаки были вынуждены подбить собственный танк при попытке уйти в тыл. В настоящий момент украинские солдаты перегруппируются. ВСУ начали свое контрнаступление 4 июня. В Минобороны РФ подчеркнули, что на следующий день Украина потеряла 1600 военнослужащих. Факт наступления подтвердил и российский президент Владимир Путин. Киев неоднократно предпринимал попытки наступления на Запорожскую область, подчеркнул глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.