Politico: украинское контрнаступление все еще похоже на прелюдию

07 июня 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

ВСУ еще не начали контрнаступление, считает Джейми Деттмер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте боевых действий является не контрнаступлением, а всего лишь прелюдией к ней. С таким мнением выступил американский обозреватель Джейми Деттмер. «Недавние нападения [ВСУ] на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться», — отметил Джейми Деттмер в своем материале для Politico. Он отметил, что пока нет никаких доказательств того, что Украина использует особые подразделения, подготовленные специально для контрнаступления. Журналист предположил, что в настоящий момент ВСУ проводят разведывательные действия, с целью проверить реакцию России. Украина анонсировала свое контрнаступление в первой половине весны 2023 года. Изначально предполагалось, что наступление состоится до лета. В апреле в украинском Минобороны заявили, что начали свое контрнаступление, но это оказалось не так. Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется дорого, считает президент Украины Владимир Зеленский. Очередную попытку начать наступления ВСУ приняли в начале июня, но ВС РФ отбили ее. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков, передает «Национальное агентство новостей». Также министр уточнил, что решение о потенциальной попытке наступлении ВСУ приняли за три дня, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте боевых действий является не контрнаступлением, а всего лишь прелюдией к ней. С таким мнением выступил американский обозреватель Джейми Деттмер. «Недавние нападения [ВСУ] на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться», — отметил Джейми Деттмер в своем материале для Politico. Он отметил, что пока нет никаких доказательств того, что Украина использует особые подразделения, подготовленные специально для контрнаступления. Журналист предположил, что в настоящий момент ВСУ проводят разведывательные действия, с целью проверить реакцию России. Украина анонсировала свое контрнаступление в первой половине весны 2023 года. Изначально предполагалось, что наступление состоится до лета. В апреле в украинском Минобороны заявили, что начали свое контрнаступление, но это оказалось не так. Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется дорого, считает президент Украины Владимир Зеленский. Очередную попытку начать наступления ВСУ приняли в начале июня, но ВС РФ отбили ее. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков, передает «Национальное агентство новостей». Также министр уточнил, что решение о потенциальной попытке наступлении ВСУ приняли за три дня, сообщает телеканал 360.