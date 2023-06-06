06 июня 2023

Politico: украинское контрнаступление все еще похоже на прелюдию

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
ВСУ еще не начали контрнаступление, считает Джейми Деттмер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте боевых действий является не контрнаступлением, а всего лишь прелюдией к ней. С таким мнением выступил американский обозреватель Джейми Деттмер.

«Недавние нападения [ВСУ] на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться», — отметил Джейми Деттмер в своем материале для Politico. Он отметил, что пока нет никаких доказательств того, что Украина использует особые подразделения, подготовленные специально для контрнаступления. Журналист предположил, что в настоящий момент ВСУ проводят разведывательные действия, с целью проверить реакцию России.

Украина анонсировала свое контрнаступление в первой половине весны 2023 года. Изначально предполагалось, что наступление состоится до лета. В апреле в украинском Минобороны заявили, что начали свое контрнаступление, но это оказалось не так. Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется дорого, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Очередную попытку начать наступления ВСУ приняли в начале июня, но ВС РФ отбили ее. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков, передает «Национальное агентство новостей». Также министр уточнил, что решение о потенциальной попытке наступлении ВСУ приняли за три дня, сообщает телеканал 360.

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Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте боевых действий является не контрнаступлением, а всего лишь прелюдией к ней. С таким мнением выступил американский обозреватель Джейми Деттмер. «Недавние нападения [ВСУ] на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться», — отметил Джейми Деттмер в своем материале для Politico. Он отметил, что пока нет никаких доказательств того, что Украина использует особые подразделения, подготовленные специально для контрнаступления. Журналист предположил, что в настоящий момент ВСУ проводят разведывательные действия, с целью проверить реакцию России. Украина анонсировала свое контрнаступление в первой половине весны 2023 года. Изначально предполагалось, что наступление состоится до лета. В апреле в украинском Минобороны заявили, что начали свое контрнаступление, но это оказалось не так. Киев готов начать контрнаступление, но оно обойдется дорого, считает президент Украины Владимир Зеленский. Очередную попытку начать наступления ВСУ приняли в начале июня, но ВС РФ отбили ее. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что 5 июня ВСУ потеряли 1600 военнослужащих и 28 танков, передает «Национальное агентство новостей». Также министр уточнил, что решение о потенциальной попытке наступлении ВСУ приняли за три дня, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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