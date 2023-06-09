Спасатели локализовали все лесные пожары в Свердловской области

10 июня 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

За сутки пожарные потушили три лесных пожара на площади 300 га Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сотрудники МЧС 9 июня ликвидировали три лесных пожара на общей площади более 300 гектаров. На территории региона локализованы все природные пожары, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП) «На Среднем Урале локализовали все лесные пожары. За сутки в области ликвидированы три лесных пожара на площади более 300 га в Артемовском, Пышминском и Первоуральском городских округах», — пишет ДИП в telegram-канале. По данным ДИПа, вечером 9 июня в регионе действовали два возгорания — в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров. «Более 110 человек и 40 единиц спецтехники привлечены к борьбе с пожарами», — отметили в ДИП. Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле. В регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров и посещения лесов. Однако с 6 июня свердловчанам снова разрешили ходить в лес.

Сотрудники МЧС 9 июня ликвидировали три лесных пожара на общей площади более 300 гектаров. На территории региона локализованы все природные пожары, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП) «На Среднем Урале локализовали все лесные пожары. За сутки в области ликвидированы три лесных пожара на площади более 300 га в Артемовском, Пышминском и Первоуральском городских округах», — пишет ДИП в telegram-канале. По данным ДИПа, вечером 9 июня в регионе действовали два возгорания — в Камышловском и Сосьвинском районах на общей площади 1120 гектаров. «Более 110 человек и 40 единиц спецтехники привлечены к борьбе с пожарами», — отметили в ДИП. Лесные пожары в Свердловской области начались в апреле. В регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров и посещения лесов. Однако с 6 июня свердловчанам снова разрешили ходить в лес.