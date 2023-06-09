09 июня 2023

Патриарх Кирилл прибыл в Тобольск. Фото, видео

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , православный крест, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл приехал с визитом в Тюменскую область Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск Тюменской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля встретил епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Его встречал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Визит патриарха в Тобольск. Тобольск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск
Фото:

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск Тюменской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля встретил епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Его встречал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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