Патриарх Кирилл приехал с визитом в Тюменскую область
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск Тюменской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля встретил епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Его встречал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск
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