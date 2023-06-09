Патриарх Кирилл приехал с визитом в Тюменскую область Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск Тюменской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля встретил епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюменскую область. Его встречал губернатор Тюменской области Александр Моор.