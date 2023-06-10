Военный эксперт Сивков объяснил, почему ВСУ понесли такие большие потери

Военный эксперт Сивков: ВСУ несут большие потери из-за воздушного преимущества армии РФ
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ВСУ несут большие потери в отличие от ВС РФ, отмечает Константин Сивков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии. Об этом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.

«Потери у нас [ВС РФ] адекватные, потому что есть господство в воздухе [над ВСУ], что дает огромное преимущество», — подчеркнул Константин Сивков в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Военный эксперт обратил внимание, что украинские войска не смогли проломить первую и вторую полосы тактической обороны российских солдат.

По его словам, ВСУ атаковали российский фронт шестью мотопехотными батальонами и двумя танковыми, в которых было около 50—60 машин. В первый день контрнаступления было уничтожено 16 вражеских танков. Что касается личного состава, продолжает Сивков, Киев потерял 3715 человек.

Киев начал контрнаступление 4 июня, а 5-го числа в Минобороны РФ рассказали об успешном отражении атак ВСУ. По словам экс-разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, целью ВСУ является прорыв в Запорожье, чтобы обеспечить себе проход в Крым.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии. Об этом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков. «Потери у нас [ВС РФ] адекватные, потому что есть господство в воздухе [над ВСУ], что дает огромное преимущество», — подчеркнул Константин Сивков в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Военный эксперт обратил внимание, что украинские войска не смогли проломить первую и вторую полосы тактической обороны российских солдат. По его словам, ВСУ атаковали российский фронт шестью мотопехотными батальонами и двумя танковыми, в которых было около 50—60 машин. В первый день контрнаступления было уничтожено 16 вражеских танков. Что касается личного состава, продолжает Сивков, Киев потерял 3715 человек. Киев начал контрнаступление 4 июня, а 5-го числа в Минобороны РФ рассказали об успешном отражении атак ВСУ. По словам экс-разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, целью ВСУ является прорыв в Запорожье, чтобы обеспечить себе проход в Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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