Военный эксперт Сивков объяснил, почему ВСУ понесли такие большие потери

Военный эксперт Сивков: ВСУ несут большие потери из-за воздушного преимущества армии РФ

10 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери в отличие от ВС РФ, отмечает Константин Сивков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии. Об этом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков. «Потери у нас [ВС РФ] адекватные, потому что есть господство в воздухе [над ВСУ], что дает огромное преимущество», — подчеркнул Константин Сивков в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Военный эксперт обратил внимание, что украинские войска не смогли проломить первую и вторую полосы тактической обороны российских солдат. По его словам, ВСУ атаковали российский фронт шестью мотопехотными батальонами и двумя танковыми, в которых было около 50—60 машин. В первый день контрнаступления было уничтожено 16 вражеских танков. Что касается личного состава, продолжает Сивков, Киев потерял 3715 человек. Киев начал контрнаступление 4 июня, а 5-го числа в Минобороны РФ рассказали об успешном отражении атак ВСУ. По словам экс-разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, целью ВСУ является прорыв в Запорожье, чтобы обеспечить себе проход в Крым.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в ходе своего контрнаступления из-за воздушного преимущества российской армии. Об этом рассказывает доктор военных наук Константин Сивков. «Потери у нас [ВС РФ] адекватные, потому что есть господство в воздухе [над ВСУ], что дает огромное преимущество», — подчеркнул Константин Сивков в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Военный эксперт обратил внимание, что украинские войска не смогли проломить первую и вторую полосы тактической обороны российских солдат. По его словам, ВСУ атаковали российский фронт шестью мотопехотными батальонами и двумя танковыми, в которых было около 50—60 машин. В первый день контрнаступления было уничтожено 16 вражеских танков. Что касается личного состава, продолжает Сивков, Киев потерял 3715 человек. Киев начал контрнаступление 4 июня, а 5-го числа в Минобороны РФ рассказали об успешном отражении атак ВСУ. По словам экс-разведчика, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, целью ВСУ является прорыв в Запорожье, чтобы обеспечить себе проход в Крым.