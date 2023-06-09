Жители Салехарда (ЯНАО) отдали две «Нивы» и «УАЗ» для бойцов в зону проведения спецоперации. Ямальской отделение ЛДПР сообщает, что помощь в транспортировке автомобилей оказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Голубенко.
«Неравнодушные жители Салехарда отдали свои автомобили для нужд фронта. В этот раз две „Нивы“ и „УАЗ“. В адрес депутата Законодательного Собрания ЯНАО Александра Голубенко поступило обращение с просьбой помочь с доставкой автотранспорта. Парламентарий оказал поддержку и организовал отправку машин», — сообщается в telegram-канале отделения ЛДПР в ЯНАО.
Уточняется, что автомобили не на ходу и им требуется ремонт. Для этого транспорт будет сначала доставлен в Надым, а затем отправится военнослужащим в зону СВО.
Ранее URA.RU сообщало, что Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска. Союз десантников уже нашел автомобиль «Нива» с полным приводом. На его приобретение осталось собрать еще 50 тысяч рублей.
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