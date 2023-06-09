09 июня 2023
08 июня 2023

Жители Салехарда отдали три автомобиля для бойцов в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Прежде чем отправиться на фронт, автомобили будут отремонтированы Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) отдали две «Нивы» и «УАЗ» для бойцов в зону проведения спецоперации. Ямальской отделение ЛДПР сообщает, что помощь в транспортировке автомобилей оказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Голубенко.

«Неравнодушные жители Салехарда отдали свои автомобили для нужд фронта. В этот раз две „Нивы“ и „УАЗ“. В адрес депутата Законодательного Собрания ЯНАО Александра Голубенко поступило обращение с просьбой помочь с доставкой автотранспорта. Парламентарий оказал поддержку и организовал отправку машин», — сообщается в telegram-канале отделения ЛДПР в ЯНАО.

Уточняется, что автомобили не на ходу и им требуется ремонт. Для этого транспорт будет сначала доставлен в Надым, а затем отправится военнослужащим в зону СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска. Союз десантников уже нашел автомобиль «Нива» с полным приводом. На его приобретение осталось собрать еще 50 тысяч рублей.

Автомобили отправились в Надым для ремонта и последующей отправке в зону СВО
Автомобили отправились в Надым для ремонта и последующей отправке в зону СВО

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Жители Салехарда (ЯНАО) отдали две «Нивы» и «УАЗ» для бойцов в зону проведения спецоперации. Ямальской отделение ЛДПР сообщает, что помощь в транспортировке автомобилей оказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Голубенко. «Неравнодушные жители Салехарда отдали свои автомобили для нужд фронта. В этот раз две „Нивы“ и „УАЗ“. В адрес депутата Законодательного Собрания ЯНАО Александра Голубенко поступило обращение с просьбой помочь с доставкой автотранспорта. Парламентарий оказал поддержку и организовал отправку машин», — сообщается в telegram-канале отделения ЛДПР в ЯНАО. Уточняется, что автомобили не на ходу и им требуется ремонт. Для этого транспорт будет сначала доставлен в Надым, а затем отправится военнослужащим в зону СВО. Ранее URA.RU сообщало, что Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска. Союз десантников уже нашел автомобиль «Нива» с полным приводом. На его приобретение осталось собрать еще 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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