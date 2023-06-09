Жители Салехарда отдали три автомобиля для бойцов в зону СВО. Фото

10 июня 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Прежде чем отправиться на фронт, автомобили будут отремонтированы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) отдали две «Нивы» и «УАЗ» для бойцов в зону проведения спецоперации. Ямальской отделение ЛДПР сообщает, что помощь в транспортировке автомобилей оказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Голубенко. «Неравнодушные жители Салехарда отдали свои автомобили для нужд фронта. В этот раз две „Нивы“ и „УАЗ“. В адрес депутата Законодательного Собрания ЯНАО Александра Голубенко поступило обращение с просьбой помочь с доставкой автотранспорта. Парламентарий оказал поддержку и организовал отправку машин», — сообщается в telegram-канале отделения ЛДПР в ЯНАО. Уточняется, что автомобили не на ходу и им требуется ремонт. Для этого транспорт будет сначала доставлен в Надым, а затем отправится военнослужащим в зону СВО. Ранее URA.RU сообщало, что Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска. Союз десантников уже нашел автомобиль «Нива» с полным приводом. На его приобретение осталось собрать еще 50 тысяч рублей. Автомобили отправились в Надым для ремонта и последующей отправке в зону СВО telegram-канал отделения ЛДПР в ЯНАО

Жители Салехарда (ЯНАО) отдали две «Нивы» и «УАЗ» для бойцов в зону проведения спецоперации. Ямальской отделение ЛДПР сообщает, что помощь в транспортировке автомобилей оказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Александр Голубенко. «Неравнодушные жители Салехарда отдали свои автомобили для нужд фронта. В этот раз две „Нивы“ и „УАЗ“. В адрес депутата Законодательного Собрания ЯНАО Александра Голубенко поступило обращение с просьбой помочь с доставкой автотранспорта. Парламентарий оказал поддержку и организовал отправку машин», — сообщается в telegram-канале отделения ЛДПР в ЯНАО. Уточняется, что автомобили не на ходу и им требуется ремонт. Для этого транспорт будет сначала доставлен в Надым, а затем отправится военнослужащим в зону СВО. Ранее URA.RU сообщало, что Союз десантников ЯНАО собирает денежные средства на покупку автомобиля «Нива», о котором попросил военнослужащий из Ноябрьска. Союз десантников уже нашел автомобиль «Нива» с полным приводом. На его приобретение осталось собрать еще 50 тысяч рублей.